I non vaccinati potrebbero essere trentamila

Si parte. Da oggi il Green pass diventa documento fondamentale per poter lavorare. Chi entra in un'azienda, pubblica o privata, deve averlo sempre con sé. Una sorta di secondo badge o cartellino di riconoscimento da esibire ai tornelli, alla reception o, più semplicemente, ai responsabili della verifica che, nei giorni scorsi, le aziende hanno individuato fra il proprio personale o fra gli addetti della vigilanza privata presenti negli uffici. Alla fine, per chi è vaccinato contro il Covid, diventerà semplice routine, un po' come in questi mesi è stata, ad esempio, la misurazione della temperatura con gli scanner.

Subito almeno 30.000 test

Ma non sarà così per tutti gli altri. Il dato è solo una stima per difetto basata sulla popolazione attiva occupata e i numeri della campagna vaccinale dell'Ausl, ma in provincia di Parma saranno almeno trentamila quelli che rischiano, se privi di tampone, di restare fuori dalla propria azienda perché non in regola con la nuova legge. Nonostante la campagna vaccinale segni nel parmense un incoraggiante 83,6% complessivo per quanto riguarda le prime dosi somministrate (quanto basta per avere il pass verde), le fasce più in sofferenza risultano proprio le più “produttive” fra i venti ed in quaranta anni, con dati che oscillano fra il 75% dei trentenni ed il 79% del quarantenni, e questo potrebbe anche avere della ricadute sulle attività produttive.

I controlli in azienda

Nella giornata di ieri quindi code in farmacia per i tamponi e nelle aziende super lavoro per predisporre i controlli. Secondo una stima dell'Associazione dei direttori delle risorse umane (Aidp) il 72% delle aziende controllerà il pass agli accessi mentre il 28% farà controlli a campione all'interno. Le verifiche avranno una cadenza quotidiana per due terzi delle aziende, bisettimanale per le restanti.

Stop stipendio, ma non solo

Differenze organizzative che, attenzione, incideranno anche sui rischi che potrebbe correre chi viene trovato non in regola con la norma. Se infatti la verifica viene fatta agli accessi il dipendente senza Green pass viene rimandato a casa «solo» senza stipendio, senza contributi previdenziali e senza maturare ferie ed anzianità di servizio, ma se viene pescato senza documento all'interno dell'azienda incorrerà anche in una sanzione prefettizia per mancato rispetto della legge (da 600 a 1.500 euro) e, in più, in un possibile provvedimento disciplinare da parte della stessa azienda per cui lavora. E questo potrebbe capitare, ad esempio, negli uffici municipali dove si è deciso, spiega il direttore generale del comune di Parma Marco Giorgi, di «utilizzare inizialmente proprio la verifica dei Green pass all'interno degli uffici per non creare assembramenti all'ingresso. Per garantire la sicurezza di tutti lo faremo puntualmente per tutti i dipendenti e non solo sul 25% del totale come prevede dalla norma. Entro fine ottobre passeremo comunque alla verifica all'ingresso con l'installazione dei terminali per la lettura del qrcode collegati ai dispositivi per la timbratura del cartellino». Le verifiche, conclude Giorgi, «interesseranno anche fornitori ed addetti esterni. Non cambia nulla invece per l'utenza che sarà soggetta sempre solo alla misurazione della temperatura».

Per chi viene pescato in aziende senza pass in regola c'è poi anche il rischio, oltre al provvedimento disciplinare, di dovere fare i conti con una richiesta di risarcimento danni sempre da parte del datore di lavoro. È quanto ipotizza Confindustria che indica, «per ogni comportamento che dovesse recare danno all'impresa (incidendo negativamente sulla possibilità di far fronte ai propri obblighi contrattuali) legittima la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento danni».

Arrivano invece direttamente dalla regione le direttive di controllo per la aziende sanitarie sul territorio dove «resta ferma, naturalmente, l'applicazione della disciplina sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario e di interesse sanitario». Per il restante personale la direttiva del servizio sanitario dell'Emilia-Romagna sottolinea, in particolare, la possibilità di «ricorrere al lavoro agile in mancanza di Green pass: in questi casi, infatti, il lavoratore deve essere considerato assente ingiustificato».

Oltre ai dipendenti, l'azienda, va ricordato ancora, ha poi l'obbligo di verificare tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, all'interno dell'azienda stessa. I soli soggetti esclusi dall'obbligo sono quelli esenti dalla campagna vaccinale muniti di specifica certificazione, rilasciata secondo le indicazioni del ministero della Salute. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Oggi comunque le prime sentenze, le prime esclusioni, forse le prime sanzioni.

Giuseppe Milano