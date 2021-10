Il parroco accoltellato: «Una furia selvaggia, ma io lo perdono»

«La nostra parrocchia ha una lunga storia di accoglienza. E una simile tradizione non può certo finire».

Don Mario Fontanelli parla nella sua canonica. Sulla pelle ha i segni delle suture ma nella voce non ha esitazioni, non ha cedimenti. «Sono 31 anni che aiutiamo chi ha bisogno e non sarà certo questo episodio ad allontanarmi dal mio compito di aiutare le donne e gli uomini che hanno bisogno», sottolinea. Soffermandosi anche a riavvolgere il filo della storia.

«Già nel Medioevo qui c'erano laici vestiti di bianco che aiutavano gli altri. Un simile patrimonio non deve andare perduto». Anche, è sottinteso, se qualcuno ha restituito violenza a chi gli offriva un supporto, un appoggio.

«Purtroppo conosco bene le dinamiche che si creano quando si opera con soggetti vittime di dipendenze, le loro reazioni. Sono grati per l'aiuto offerto loro ma spesso basta un piccolo contrasto per fare emergere una violenza assoluta, una totale perdita di controllo. Proprio quello che è accaduto l'altra sera: quell'uomo di fronte alla mia richiesta di abbassare la musica mi ha guardato con gli occhi dell'odio. Non avevo di fronte un essere umano ma la furia selvaggia, la pura animalità».

Poi, di nuovo senza esitazione, la risposta alla domanda più difficile: «Se lo perdono? Certo, ed è ovvio. Gesù dice al padre sulla croce “perdonali perché non sanno quello che fanno”. E nello stesso modo dico io: non sapeva quello che stava facendo. E l'unica risposta allora è il perdono».

lu.pe.