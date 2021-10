Il Regio con il Teatro di Bologna?Da Parma si leva un coro di «no»

Il Teatro Regio non si tocca: i lavoratori ma anche le associazioni musicali sono già con le antenne dritte. Il «casus belli» - che poi «belli» non è - nasce da un'idea del sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, Fulvio Macciardi («una provocazione», la definisce lui stesso): martedì, nel corso di un'udienza alla Camera con la Commissione Cultura, ha esposto l'ipotesi di un “sovrateatro regionale” che metta insieme il Comunale di Bologna (Fondazione lirico-sinfonica) e il Teatro Regio di Parma (nella categoria dei Teatri di Tradizione). La notizia è arrivata fin qua e ha mosso polvere e qualche preoccupazione.

Per provare a fare chiarezza, abbiamo sentito gli “attori in commedia”, a partire dallo stesso Macciardi. «Ci hanno chiesto degli input per la nuova legge per le Fondazioni lirico sinfoniche - spiega il sovrintendente - Un po' di getto, ho esposto un'idea cui penso da tempo. L'Emilia Romagna è una terra culturalmente ricca; i due maggiori poli, senza che nessun altro si offenda, sono Bologna e Parma, con le loro caratteristiche differenti. Noi Fondazione, quindi con Coro e Orchestra stabili, il Regio più snello, per statuto. Se ci mettessimo insieme, diventeremmo la realtà più importante in Italia dopo la Scala di Milano e l'Opera di Roma, superando La Fenice di Venezia e il San Carlo di Napoli. In questo modo riusciremmo ad essere attrattivi anche a livello europeo».

Nei fatti, le operazioni di scala sono ben più complesse che nella teoria, e Macciardi lo sa: «Processi aggregativi di questo tipo sono stati effettuati in Francia negli anni '90, con esiti felici. Ma un simile processo non può essere innescato da un singolo sovrintendente o due, è evidente. Serve una legge dello Stato, è un compito della politica. Ho espresso un mio sogno e tale credo rimarrà. So di aver calpestato un terreno minato ma assicuro che non intendo “colonizzare” nessuno».

«Macciardi mi aveva accennato questa idea, un anno e mezzo fa, come “provocazione”. E tale credo sia», commenta la direttrice del Regio, Anna Maria Meo che con il collega bolognese ha un rapporto fitto e costante, basti pensare che il Comunale di Bologna è uno dei partner del Festival Verdi e giusto domani al Regio andrà in scena «Simon Boccanegra» con Orchestra e Coro bolognesi. «Credo che Bologna e Parma siano territori in cui l'identità è un “quid” di irrinunciabile, e questo vale ancora di più per il Regio - ragiona Meo . Se si tratta di sinergie, la strada è tracciata ma un'operazione “di scala” diventa difficile anche perché non siamo realtà comparabili. Le Fondazioni lirico-sinfoniche hanno loro problematiche economiche da risolvere che noi per fortuna non abbiamo. Noi abbiamo dimostrato di poter nutrire progetti ambiziosi senza essere gravati da debiti e lo rivendichiamo con orgoglio. L'unico ulteriore sviluppo possibile è incrementare una collaborazione, che credo funzioni, sui singoli progetti. Altro no».

Antenne dritte, si diceva, tra le associazioni musicali. Parte cauto Enzo Petrolini alias «Un giorno di regno», presidente del Club dei 27, vero tempio del culto verdiano: «Sinergie simili, anche se non identiche, ne ho già viste nella mia lunga vita di appassionato e purtroppo sono risultate tutte sbilanciate verso Bologna. Ora, è vero che l'unione fa la forza, ma bisogna stare molto attenti e stabilire sempre chiaramente il rispetto dei confini e dei ruoli». Ferma anche Enrica Valla , presidentessa della Corale Verdi: «Il Teatro Regio rappresenta la nostra identità e, come tale, va innanzitutto salvaguardato». Cristina Bersanelli , presidentessa di Parma Lirica si dice «pronta a fare le barricate, se serve. Il nostro teatro ha peculiarità e competenze che vanno salvaguardate, penso ad esempio al Coro di Martino Faggiani che è fiore all'occhiello ed esprime un colore inarrivabile. Il timore è che queste operazioni svuotino le nostre competenze».

Mara Pedrabissi