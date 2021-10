Quelle raccomandate sparite. «I postini non le consegnano»

Collecchio Raccomandate in giacenza in posta di cui, però, i destinatari lamentano la mancata ricevuta dell'avviso e il fatto che, a volte, viene lasciato nonostante che le persone siano i in casa.

È successo qualche giorno fa a Collecchio, nella zona del quartiere tra i viali Saragat e Pertini e a Collecchio nord, dove alcune famiglia hanno segnalato l'accaduto alle poste. «Una volta mi è capitato – spiega una signora che abita in via Berlino – che la banca mi abbia telefonato, avvisandomi che il mio bancomat era scaduto e che era stato inviato per posta. Sono andata alle poste e la risposta è stata che la busta era già stata rispedita al mittente perché erano scaduti i termini di giacenza, ma io non ho mai ricevuto l'avviso».

A questo si aggiungono le rimostranze di persone che lamentano di ricevere avvisi di giacenza nella cassetta delle lettere di raccomandate quando in realtà sono sempre state in casa e quindi sarebbe bastato suonare il campanello e consegnare direttamente la raccomandata al destinatario.

Il caso è stato segnalato da alcuni residenti della stessa zona e da un'altra persona che abita nel quartiere di Collecchio nord. «Purtroppo si tratta di un fatto spiacevole – continua una signora – che ci auguriamo non accada più. In ogni modo lo abbiamo fatto presente anche ai responsabili della filiale delle poste di Collecchio. Speriamo che quando i postini passano suonino, perché, come si sa, il ritiro in posta dell'avviso di giacenza rappresenta un aggravio e richiede tempo per gli utenti».

La vicenda ha assunto i contorni di un mistero che i diretti interessati chiedono di chiarire. I motivi possono essere diversi, ma l'auspicio è che i postini «suonino sempre due volte», per citare il famoso titolo di un film. «Non mi sento di incolpare nessuno – conclude la donna – ma la questione delle raccomandate è delicata e merita una certa attenzione».

Poste Italiane replica con un comunicato spiegando che «in riferimento alle segnalazioni sul recapito delle raccomandate a Collecchio, relativamente agli avvisi di giacenza, dalle verifiche effettuate presso il Centro di Distribuzione di Fornovo di Taro, competente territorialmente, non risultano pervenute lamentele o reclami a riguardo».

Poste Italiane insiste che «sulla zona in questione opera un portalettere di provata esperienza, osservando scrupolosamente le regole sul servizio».

L'azienda conclude rassicurando i cittadini di Collecchio che «tutti i portalettere sono stati sensibilizzati ad una maggiore attenzione nell'espletamento del servizio e in particolare la zona sarà costantemente monitorata al fine di evitare possibili disguidi come quelli segnalati».

