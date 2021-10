Sebastiano: «Il mio maxi arazzo per l'Afghanistan»

Partire da 40 metri quadrati di stoffa e da una macchina da cucire che non aveva mai utilizzato in vita sua, per arrivare alla creazione di un arazzo - lungo 9,60 metri e alto circa 4,10 metri -, che già da questo week end si potrà ammirare sulla facciata del palazzo ex Provincia in piazza della Pace.

Sebastiano Furlotti, 17 anni, studente del liceo classico Romagnosi, ti sorprende: in primo luogo perché un giovane della sua età così sensibile all'impegno civile è merce rara, poi per la certosina pazienza che la complessità di un'opera di queste dimensioni ha dovuto richiedere. La composizione - che sarà inaugurata domenica mattina, alle 10.30 - nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla delicata situazione che si sta vivendo in Afghanistan. L'arazzo non è altro che un insieme di stoffe, di tagli, consistenze e colori differenti. Ma capaci, una volta cuciti tra loro, di dare forma a soggetti densi di significato. «Un grande volto nero è l'immagine del mondo che guarda con indifferenza alla questione afghana. Un sentiero rosso richiama il sangue dei caduti. La sagoma di un cavallo possiamo considerarla lo spirito guida che accompagna il popolo verso la pace», racconta Sebastiano.

E poi un banco per sottolineare il diritto all'istruzione che viene oggi negato, e un'aquilone, segno tangibile della libertà.

«Ho cominciato a pensare a quest'opera a metà agosto, durante le vacanze» riprende il giovane artista. «Tornato in città, ho subito acquistato la macchina da cucire chiedendo agli operatori del punto vendita di spiegarmi come andava usata: io non l'avevo mai fatto. Ho passato intere giornate a cucire, per due settimane: dalla mattina alla sera, senza mai fermarmi ma con l'aiuto di tanti amici che hanno collaborato».

Ne è venuto fuori un vero prodigio, che diventa oggi un motivo d'orgoglio per lo stesso liceo Romagnosi. «L'opera di Sebastiano - commenta il dirigente scolastico Pier Paolo Eramo - è l'espressione di una scuola, la nostra, che crede fortemente nella cittadinanza e nella partecipazione degli studenti alla vita della comunità».

Sebastiano dipinge da quando aveva 12 anni. Per «raccontare» la situazione in Afghanistan sarebbe stato molto più agevole, per lui, dare vita a un quadro. «Ma, in quel caso, avrei potuto esporlo solo sulla parete di casa - interviene l'autore - Invece no. Questo messaggio di sincera vicinanza emotiva al popolo afghano volevo farlo arrivare a tutti. Ispirandomi a Guernica di Picasso, almeno per il mantenimento del rapporto relativo alle dimensioni, ho scelto di realizzare un'opera che fosse ben visibile. Ne ho parlato a scuola e, da lì, è nato il contatto con il Comune di Parma che ha individuato per l'esposizione una location suggestiva, nel cuore della nostra città. Ne sono onorato».

