Il gruppo scout Val d'Enza 1 ancora senza una «casa»

Montechiarugolo Il gruppo scout Val d'Enza 1 di Montechiarugolo ha aperto ufficialmente l'annata 2021/2022. Ma con una punta di amarezza.

Da tempo, infatti, non può più contare sui locali della parrocchia di Montechiarugolo, sede «storica» del gruppo. L'inaugurazione, dunque, si è tenuta nei giorni scorsi nel complesso parrocchiale di Traversetolo, alla presenza di oltre duecento persone.

Il capogruppo Mattia Maghenzani, affiancato da Rosa Di Maio, capogruppo, ha fornito alcune informazioni generali sul gruppo scout Val d'Enza 1, che fa parte dell'Agesci (Associazione guide e scouts cattolici italiani).

«Iniziamo - ha detto Maghenzani - il nostro 24esimo anno di attività. Abbiamo cambiato il progetto educativo, come succede ogni quattro anni. In merito alla sede, diciamo che da due anni non abbiamo accesso ai locali parrocchiali di Montechiarugolo. Per questo ci stiamo organizzando in un altro modo».

Il vernissage è proseguito con la lettura da parte di Massimiliano Fenga, capo reparto gruppo scout Val d'Enza 1, della lettera indirizzata al vescovo di Parma nella quale viene illustrata la situazione, che segue le segnalazioni già inviate tempo fa.

«Sua eccellenza - ha detto Fenga leggendo la missiva - sono passati due anni, da quando le abbiamo sottoposto le difficoltà in cui ci trovavamo; da allora la situazione è peggiorata e, come lei ha appreso dalle nostre precedenti lettere, ci è stato tolto l'uso dei locali a Montechiarugolo. Attualmente ci troviamo a dover svolgere le nostre attività in spazi non idonei, distanti tra loro, e con affitti talvolta onerosi. Tutto ciò si ripercuote sugli educatori, che devono settimanalmente trovare un posto disponibile non impegnato in altri eventi, sui genitori con più figli e, non per ultimo, sulle finanze di ogni iscritto». Fenga ha proseguito: «Siamo veramente disorientati e rattristati da come la nostra richiesta di aprire un dialogo con la parrocchia di Montechiarugolo, impostato su un progetto concreto che guardi al futuro e consideri le esigenze di tutti, sia stata disattesa». La lettera si conclude con la preghiera rivolta a monsignor Solmi «di far chiarezza tra le parti e capire se c'è la possibilità di venire accolti dalla Nuova Parrocchia di Maria Ausiliatrice oppure no». In merito alla situazione don Riccardo Ugolotti, parroco di Monticelli e amministratore parrocchiale di Basilicagoiano, Montechiarugolo e Tortiano - contattato dalla Gazzetta - non ha voluto commentare.

Nicoletta Fogolla