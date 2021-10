Ladri alle Terme: rubata la cassa con i contanti

Un furto del valore stimato di circa 8mila euro è stato commesso ai danni di Tst, Terme di Salsomaggiore e Tabiano, l'azienda proprietaria dello stabilimento Respighi, a Tabiano.

Nel corso della notte tra giovedì e ieri, infatti, i soliti ignoti si sono introdotti negli uffici dell'azienda dopo aver forzato la serratura di una porta.

Una volta all'interno dei locali, hanno rovistato dappertutto fino ad arrivare al registratore di cassa e ad una cassetta di sicurezza dai quali hanno prelevato, in totale, denaro contante per un valore di circa 8 mila euro prima di allontanarsi indisturbati visto che gli uffici si trovano in una zona poco visibile dalla strada, peraltro scarsamente illuminata, ed a quell'ora sia il traffico automobilistico che quello pedonale sono praticamente assenti.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati nella mattinata di ieri i dipendenti dell'azienda: al momento della riapertura delle attività, infatti, hanno notato come la porta di ingresso fosse stata forzata mentre all'interno il registratore di cassa e la cassetta di sicurezza fossero stati aperti con il prelievo del denaro contenuto che era sparito.

Sono stati così allertati i carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore che sono intervenuti prontamente con una pattuglia insieme al Nucleo operativo per effettuare un primo sopralluogo e per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini che dovranno cercare di risalire agli autori del furto compiuto.

Indagini che si presentano non facili benché i militari di via D'Acquisto potranno avvalersi delle immagini delle videocamere di sorveglianza di cui è dotato il territorio comunale che tuttavia a Tabiano sono presenti in un numero notevolmente inferiore rispetto alla città termale.

M.L.