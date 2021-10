Lui la invita a cena. E lei gli svuota il portafoglio

Il primo appuntamento è sempre magico. E anche se il tempo delle mele è ormai lontano al primo incontro galante si va comunque con una certa emozione. Peccato che le farfalle nello stomaco non siano tutte uguali. Ci sono anche quelle di rabbia.

Come quelle di un parmigiano di 50 anni che qualche sera fa ha invitato a cena una sua coetanea di Parma conosciuta attraverso Facebook con la quale, almeno virtualmente, sembrava esserci un certo feeling. I due, come è prassi, si sono trovati e insieme hanno raggiunto un locale della periferia dove hanno iniziato a conversare occhi negli occhi. E di fronte a quell'idillio nascente poco sembrava contare, persino cosa ci fosse nel piatto. Ma, ad un certo punto quel fiume di parole e sorrisi ha dovuto interrompersi per un istante: visto che l'uomo è dovuto andare in bagno. Un'assenza di pochi istanti ma che sono costati cari. Sì, perché la donna, approfittando della sua assenza ha arraffato la giacca di lui, ha sfilato il portafogli dalla tasca e ha prelevato 325 euro che c'erano all'interno. Poi si è riseduta come se nulla fosse e, quando l'uomo si è seduto di nuovo, ha ripreso a sorridere.

Al momento di pagare il conto però è stato lui a non sorridere più. «Ma come? I miei soldi dove sono finiti?», ha mormorato sbiancando. E per la testa gli sono passate mille ipotesi che però sono state smontate di colpo da un'altra cliente, che seduta al tavolo di fronte aveva visto la ladra in azione.

«Guardi, mi spiace doverla avvertire che i suoi soldi li ha presi lei», ha rivelato la testimone indicando la commensale. Che ha smesso di sorridere per iniziare a correre. La donna, infatti, si è alzata di colpo e si è data alla fuga a piedi ma la vittima ha subito allertato il 113 che ha mandato sul posto una pattuglia delle volanti. I poliziotti hanno raggiunto la fuggitiva nel piazzale dell'Esselunga di via Traversetolo e, guarda caso, l'hanno trovata proprio mentre stava buttando via dei soldi. Per la precisione 325 euro. Inutile dire il finale: lei è stata denunciata per furto mentre lui ha anche dovuto pagare la cena per entrambi. Non sempre l'amore è una cosa meravigliosa.

Luca Pelagatti