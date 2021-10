Elda e Rino, l'emozione di tornare sui banchi del liceo Marconi

«Beh, nelle materie letterarie andavo meglio io». «Ma io ero più forte in matematica. Infatti, poi mi sono iscritto a ingegneria». Ieri mattina in via della Costituente il tempo è tornato magicamente indietro. La scuola e l'associazione «Amici del liceo Marconi», presieduta dalla professoressa Isa Guastalla, già proiettate al 2023 quando l'istituto festeggerà i cento anni, nell'ambito dell'iniziativa «Un diploma ben speso» hanno, infatti, festeggiato due persone molto speciali, la dottoressa Elda Iotti, per tantissimi anni medico, e l'ingegner Rino Pedrazzini. Non solo due ex allievi del liceo scientifico parmigiano che si sono fatti strada nella vita, ma anche una coppia inossidabile.

Entrambi novantunenni, Elda e Rino sono, infatti, marito e moglie. Un amore, il loro, sbocciato proprio tra i banchi del Marconi che, ai loro tempi, ci tengono a sottolineare, non si trovava nell'attuale sede, ma nella struttura occupata anche «dall'ex carcere di San Francesco (dove oggi c'è la Casa della musica, ndr)». «Galeotto», dunque, per citare Dante Alighieri, tanto amato dalla signora Elda, fu il Marconi per i due studenti che sostennero l'esame di maturità nel 1948. Lui veniva da Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, un centro noto, tra gli altri motivi, per aver dato i natali a Cesare Zavattini. Lei, invece, parmigiana doc, dal quartiere Cittadella. Da allora hanno condiviso tutto. Tranne la classe, dal momento che erano in sezioni diverse.

Ieri mattina hanno ricevuto il «Diploma d'Onore», alla presenza della dirigente scolastica del liceo Gloria Cattani, degli «Amici del Marconi», rappresentati dalla presidente Isa Guastalla e dall'ex docente Viviana Menoni, e da Elisabetta Baruzzo, docente del liceo scientifico.

Ma, soprattutto, ad applaudire i loro cari, c'era la grande famiglia di Elda e Rino. Una coppia che ha saputo trasmettere ai tre figli il valore del sapere. Alessio Pedrazzini è, infatti, medico (come la madre) ed è primario di Ortopedia dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, mentre i suoi fratelli, Alberto e Marco, sono rispettivamente ingegnere (come il padre) e insegnante di musica al Conservatorio. «Anche Marco negli studi ha, però, portato avanti la tradizione di famiglia - puntualizza la signora Elda - dal momento che mio padre era musicista».

Assieme ai figli anche i tanti nipoti (Lorenzo, Maria Chiara, Andrea, Alessandro, Cecilia e Francesco), tutti molto orgogliosi dei loro nonni, che spesso li aiutano, con una lucidità e una memoria da fare invidia ai giovani, nello studio, così come fecero sempre con i loro figli. Dividendosi, però, ovviamente, i compiti: Elda nelle materie letterarie e nelle scienze, Rino in matematica e fisica.

Parma e la scuola sono molto cambiate. «Quando ho cominciato il liceo - ricorda Elda - eravamo solo cinque donne». Inoltre, i primi anni al Marconi furono resi ancora più difficili dalla guerra. «Alle 10,30 - racconta Rino - uscivamo a comprare un panino e lo mangiavamo in 15 secondi per rientrare subito. Nonostante tutto, quelli per noi sono stati anni importantissimi che ci hanno formato». I figli li guardano con una punta di commozione. «Hanno passato tutta la vita insieme e ci hanno dato tanto - commenta Alessio Pedrazzini -. Che grande fortuna è stata avere due genitori come loro».

Michele Ceparano