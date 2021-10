L'effetto Green pass si vede, tutti in coda per gli open day

«Restare senza stipendio fa più paura del vaccino. Torniamo sicuramente domani, anche perché non ci sono tamponi in giro». Le parole sono di Massimo, operaio edile di 43 anni, che assieme a sei colleghi, a bordo di un van grigio, si è presentato ieri mattina al cancello dell'hub vaccinale Ausl di via Mantova. L'addetto alla sicurezza, per l'ennesima volta, ma sempre con grande cortesia e professionalità, ha spiegato che non erano previste vaccinazioni libere. Appuntamento quindi rinviato per loro, come per tanti altri, ad oggi dalle ore 9 alle ore 12 e, al pomeriggio, dalle 15 alle 19. «Ma dobbiamo armarci di tanta pazienza, mi sa, perché ci saranno tantissime persone», fa eco un collega di Massimo.

Una domenica in coda

Sarà proprio così. Quella di oggi si preannuncia infatti una giornata di fuoco per i centri che a Parma e a Vaio lavoreranno per la campagna vaccinale. D'altra parte già venerdì, giorno del debutto del Green pass sui luoghi di lavoro, si sono presentate in via Mantova un numero di persone ben tre volte superiore della media dei precedenti open day. «Abbiamo distribuito 433 dosi in un giorno quando solitamente, per gli accessi liberi, eseguiamo 150 somministrazioni», racconta Silvia Paglioli, direttrice del Servizio Igiene e Salute Pubblica dall'Ausl di Parma. Un segnale evidente di come sia iniziata la corsa a non perdere giorni di lavoro. «Sapevamo che sarebbe potuto accadere e così abbiamo potenziato i servizi - sottolinea Silvia Paglioli - Il nostro invito è comunque sempre quello di prenotare. I posti ci sono ancora e ci si può vaccinare comunque nel giro di pochissimi giorni. È l'unico sistema per evitare le code e le lunghe attese».

Le terze dosi over 80

Non va dimenticato infatti che nei centri vaccinali è iniziata anche la somministrazione della terza dose agli over 80 con in più, per la grande maggioranza di loro, il vaccino antinfluenzale. Venerdì scorso, ad esempio, mentre più di 400 erano, come detto, in coda per l'open day, in via Mantova si sono somministrate altre 516 terze dosi, 355 di questi casi si è protetto anche dall'influenza stagionale. «I tempi di attesa rischiano quindi di dilatarsi ulteriormente, meglio prevenire una inutile perdita di tempo», spiega sempre la dirigente Ausl che ricorda anche «i tempi tecnici per la corretta registrazione dei pazienti per il rilascio in tempi brevi del Green pass. Tutti in queste ore si stanno presentando agli hub vaccinale principalmente per poter proseguire l'attività lavorativa e quindi serve una registrazione efficace immediata. Gli operatori lo hanno sempre fatto ma ora diventa ancora più importante».

Già 1400 prenotazioni

Oggi, dopo l'affollamento di venerdì, l'hub di Via Mantova è pronto allora ad aumentare l'offerta. Solo i posti prenotati sono infatti già più di 1400. In più gli accessi liberi (prevedibilmente tantissimi) che saranno consentiti dalla 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, anche se l'hub lavorerà ininterrottamente dalle 8 alle 20. «Avremo in servizio sedici ambulatori alla mattina e dieci al pomeriggio - elenca Silvia Paglioli - In tutto poi opereranno nove medici oltre a venti operatori sanitari alla mattina e dodici al pomeriggio».

Al lavoro anche Fidenza

Stessi orari anche nel centro allestito all'ospedale di Vaio di Fidenza dove «saranno attivi altri cinque ambulatori con quattro medici e dodici operatori. In provincia continueremo poi gli open day nei prossimi giorni sia a Borgotaro che a Langhirano. In questa ultima sede venerdì scorso abbiamo già vaccinato ben 428 persone».

Giuseppe Milano