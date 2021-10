La nuova giunta di Dall'Orto: due uomini e due donne

Traversetolo Tre volti confermati e una new entry, parità di genere rispettata con la presenza di due uomini e due donne, nuove deleghe introdotte. Il sindaco Simone Dall'Orto annuncia i nomi degli assessori che lo affiancheranno in questo secondo mandato: i confermati Elisabetta Manconi, Luca Fornari e l'assessore esterno Michele Lanzi, mentre alla squadra si aggiunge Alessia Ziveri. Una scelta apparentemente naturale, viste le preferenze espresse dai cittadini, in cui però si riflette la volontà di «continuità» che ha caratterizzato la campagna elettorale di Dall'Orto.

«Ringrazio i 2.979 cittadini che ci hanno ampiamente riconfermato fiducia – commenta il sindaco -. Abbiamo introdotto nuove deleghe per attenzionare i temi sensibili che i cittadini ci hanno evidenziato: se abbiamo lavorato bene, dobbiamo fare meglio». Cambia invece il vicesindaco, con il passaggio di testimone tra Fornari e Manconi. «Come la volta scorsa non abbiamo considerato solo le preferenze – spiega -. Ci siamo riuniti come maggioranza nell'ottica di una buona armonia di gruppo e di comune accordo abbiamo voluto dare un segnale forte scegliendo una donna». «Sono onorata di questo incarico, è stato dato un bel segnale. Cercherò di affiancare il sindaco con il massimo impegno, consapevoli del nostro ruolo di servizio nei confronti della cittadinanza» commenta Manconi, che si occuperà nuovamente di Scuola, Cultura, Innovazione Tecnologica, deleghe a cui si aggiungono Promozione del territorio ed Eventi, Sistema bibliotecario, Politiche energetiche. A Fornari sono state confermate le deleghe allo Sport e Tempo libero, a cui si sommano le nuove introdotte: Politiche giovanili, Decoro urbano, Gestione del verde pubblico, Servizi cimiteriali, Mobilità e Sostenibilità. L'assessore esterno Lanzi viene confermato al Bilancio, Tributi, Urbanistica e Personale e avrà le nuove deleghe Contratti e gare d'appalto e Reperimento delle risorse. Dall'Orto manterrà Commercio, Agricoltura e Artigianato, Sicurezza e Protezione Civile, Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Ambiente, mentre Ziveri si occuperà di Sanità, Servizi Sociali, Politiche Abitative, Volontariato, Benessere Animale, Pari Opportunità, Legalità e Amministrazione trasparente. «Il mio assessorato avrà come obiettivo innanzitutto la vicinanza con i cittadini e con le associazioni, cuore pulsante di Traversetolo. Sono entusiasta di questo incarico – spiega Ziveri - che porterò avanti con gli altri consiglieri e di chiunque vorrà portare idee e proposte».

Maria Chiara Pezzani