Mauro Adorni, 80 anni di risate per il re della comicità padana

Lorenzo Sartorio

Chi ama la Bassa deve per forza amare il suo dialetto, i suoi profumi, la «fumära» che si alza dagli argini ed abbraccia paesi e contrade, i suoi cibi: dal «pèss fritt in- t-il barachi ‘dre Po», al culatello che stagiona pazientemente in quelle vecchie cantine buie ed umide dal pavimento in terra battuta dove, per mesi, fa compagnia alla frizzante fortanina. Chi ama la bassa ama la sua gente dal carattere simile alle acque del Po, a volte calme e silenti, altre burrascose ed iraconde.

D'altra parte, una terra siffatta, non poteva che generare dei geni come Giuseppe Verdi e Giovannino Guareschi. In questo lembo di terra scura e buona da pane, dagli sterminati campi di «barbe» ed erba medica sui quali una volta venivano montate le balere, chiamate dalle nostre parti più comunemente «festivàl» con l'accento padano sula «a», dove un tempo l'aria era punteggiata dalle note scoppiettanti che sprigionavano gli ottoni dell'orchestra Cantoni, la parlata dialettale è ancora sacra.

E, questa sacralità, è stata onorata da un grande personaggio che non è diventato attore, è nato attore in una famiglia di fornai: Mauro Adorni, che proprio oggi spegne 80 candeline.

Mauro, spesso non ha bisogno di aprir bocca, recita con i movimenti del proprio volto: occhi, bocca, naso. Una sorta di «Gilberto Govi» padano come lo hanno definito in molti. Della «Compagnia Dialettale Sissese», che si è costituita nel 1967 per opera di un gruppo di amici che, con entusiasmo e fantasia, s'improvvisarono teatranti portando in scena «I pugioi in strada mestra», Mauro, ne è l'anima ed il cuore. Da allora, la Compagnia, ha fatto moltissima strada tanto da risultare una delle più affidabili in tutta la provincia. Le testimonianze non mancano dì certo, com'è avvenuto in varie occasioni come, ad esempio, nell'annuale «Festival Provinciale della Prosa in Vernacolo» di Varano Marchesi. Di anno in anno la «Dialettale Sissese» ha conquistato il pubblico in un crescendo di interpretazioni di qualità, una ricerca inedita, un' evoluzione costante nel dipanarsi pressoché annuale delle commedie scritte da Mauro. Tutti pezzi di raro valore che, scovarne il migliore, si farebbe certamente fatica. Molti interpreti si sono succeduti nel corso degli anni fino ad arrivare all'attuale gruppo arricchitosi recentemente di nuovi ingressi giovanili.

Se Mauro, oltre che attore, è anche autore di qualità, bisogna altresì evidenziare il rapporto che i suoi testi hanno con la sua Compagnia: abiti tagliati su misura per ognuno degli attori, un cast ben assortito capace di interpretazioni magistrali. La «Dialettale Sissese» ha partecipato nel 2001 e nel 2002 al «Festival del Teatro Amatoriale» di Vezzano sul Crostolo, riscuotendo un grande successo con l'Oscar a Mauro Adorni come migliore attore protagonista, la nomination all'Oscar a Gianni Govi e al compianto Roberto Romani come attori non protagonisti.

Adorni, parente stretto, anzi strettissimo, della parmigianità tanto da essere amico fraterno di Enrico Maletti. «Quando Mauro - ricorda Maletti - nel lontano 1967 fondò la Compagnia Dialettale Sissese, da 3 anni, avevo cominciato ad occuparmi del dialetto recitando nella compagnia dialettale La Risata, diretta, allora, da Luigi Casalini e, nel 1966, ero stato uno dei fondatori della compagnia I Nuovi diretta da Alessandro Bottura per la regia di Aldo Pesce. In quel periodo a Parma, oltre i Nuovi, erano presenti nel pianeta del teatro dialettale locale anche la compagnia della Famjia Pramzàna e appunto La Risata. Proprio in quegli anni in provincia era nata la Compagnia dialettale Sissese per volontà di Mauro Adorni, che aveva cominciato per scherzo sostituendo un attore ammalato, ed altre persone che ancora oggi lo seguono nell'avventura dialettale. Con il passare degli anni ho avuto occasione più volte di collaborare con Mauro ed i suoi attori fino a che, nel 1992, per merito del compianto Franco Ferrari, è stata fondata la Consulta dialettale parmigiana che univa varie compagnie di Parma e provincia, tranne la compagnia della Famija Pramzàna che, in un primo tempo, non aveva accettato di entrare nel gruppo. Dal 1992, per parecchi anni, sono stato ospite più di una volta degli spettacoli di Mauro perché era nata una fraterna amicizia anche con i suoi compagni, addirittura fino a realizzare alcuni spettacoli insieme. Mauro grande attore ed anche persona di straordinario senso dell'umorismo. A tale proposito una volta, ironizzando sulla nostra statura non certo da corazzieri, definì me e lui “I Du Zbasè” parafrasando i famosi Ercole e Anteo, “I Du Brasè”. Nel 1998 in occasione del centenario della nascita di Renzo Pezzani, con Mauro e gli altri attori, abbiamo realizzato una serata dialettale al teatro Pezzani, per la regia del grande Giorgio Belledi. Se dovessi definire Mauro con una frase in djalètt pramzàn direi che “al n'é mìga un bagolón”. E come non ricordare Mauro, direttore dell'orchestra Minestron Band che si esibisce tradizionalmente nel corso del November Pork ma si esibì con successo anche in Piazza Garibaldi incontrando l'apprezzamento di tantissimi parmigiani».

In omaggio a Mauro, in occasione del suo 80° compleanno, pubblichiamo una sua bellissima sua poesia «Al mè Po». Versi scritti da un innamorato della sua terra, delle sue tradizioni, del suo dialetto. Una poesia che andrebbe declamata ed ascoltata in una sera d'estate proprio in riva al Po «indó gh' è i sensòs ch'a pär chi balon al valzer ädla Traviäda» davanti ad un casotto in legno con il «balansén» da pesca sguainato sul pontile, «'na padläda äd pèss fritt, ‘na cartasa äd culatél, ‘n angùrrja ròssa cme il fésti ‘dl'Unitè äd ‘na volta, un plotón äd botìlljj äd còll bón sòtta ‘n cél indó gh'è ‘n a lónn'na ch'la pär ‘na formàja».

Auguri Mauro, speriamo di averti fatto una bella sorpresa!