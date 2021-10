Mauro Coruzzi: «In fondo il “QR code” è diventato il nostro guardiano»

Non ci resta che… ridere, che poi non è per niente la peggiore delle pratiche, anzi, probabilmente una terapia aggiuntiva ora che la prospettiva di uscire dall'emergenza sanitaria si fa sempre più concreta.

Lo dicono i numeri, e se dubitiamo anche di quelli, diamo per deceduta la nostra fiducia nei confronti delle Istituzioni e buttiamola in vacca, o, senza farci scoraggiare, diamoci dentro con l'irridere, per mantenere quanto più «happy» possibile questo snodo storico dell'umanità intera. Sul Green pass, che suona certo meglio di «certificazione verde», fin dal primo giorno ne abbiamo viste o sentite di ogni: chi l'ha buttata sull'abbigliamento, ad es, presentandosi al lavoro con outfit atto a rappresentare la verde leguminosa, come dei piselli bipedi, chi sul verde- bile da nervi scossi alla «Hulk», ma i nervi sono poi saltati a chi aveva il compito di controllo con ‘sto codice QR diventato di fatto il nostro guardiano, il nostro dispensatore di libertà o, nel caso del tarocco di chi lo duplica senza essersi fatto inoculare, il nostro potenziale carceriere, perché l'idiota, anche in questo caso, pensa di poterla fare Franca anche se, toh, si chiama Andrea. Ci giunge notizia che c'è anche stato chi si è giocato al lotto, con l'estrazione di ieri, i numeri: 15 il giorno, 34, il numero abbinato dalla “smorfia” al venerdì e 9, frutto dell'esame della parola nella numerologia pitagorica. Se c'è chi non aveva nient'altro da fare se non pensare a come trasformare una normativa in un gruzzolo (non risultano vincite eclatanti) c'è anche stato chi ha pensato a istituire proteste di varia forma e natura sull'obbligo della documentazione come lasciapassare, una violazione, dicono gli integralisti, della Costituzione e delle libertà individuali di scelta, per poi deragliare ulteriormente quando si ipotizzano, come taluni sostengono, che il vaccino non va fatto, perché ti mettono sottopelle o un chip che ti ruba i dati personali (sì, certo, come se già non sapessero tutto dai telefonini, dal Gps, dal nostro acconsentire al trattamento dei dati via Internet) o che ti trasformerà in un cyborg prima che il diluvio Universale non ci mandi al Creatore senza nemmeno poter usufruire chi di un ristoro chi di un bonus… Certo che questo «Bonus» lavora come pochi altri in questo periodo: compra una macchina ibrida e il bonus è lì che t'aspetta voglioso come pochi nell'offrirsi all'offerente, se poi vuoi approfittare di farlo tuo col cambio del televisore o col decoder predisposto, il bonus è pronto ad entrarti in casa… Non so voi, ma io non ho proprio capito tutta questa “agitazione” per l'arrivo della tv totalmente digitale, i 4k per vedere in HD tutto ma proprio tutto… Andiamoci cauti, già stiamo incollati al video anche troppo tempo, chi per vedere anche due volte in una settimana il GF Vip (ma siamo già in presenza di una patologia che a confronto anche il più rancido dei virus fa la parte della mammoletta) chi per capire chi tra «Uomini & Donne» si infilerà in un corteggiamento: ecco, in questo caso potremmo anche ipotizzare la presenza più che di un bonus, di un «'Bbono», pensiero peccaminoso non certo in linea coi precetti del dì festivo… Buona Domenica.