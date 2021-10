Parla il generale Bertolini: «Non sempre vince la democrazia»

«Non sempre la democrazia vince». Il titolo della serata organizzata dal Lions Club Parma Ducale riassume molto bene cosa è successo meno di due mesi fa in Afghanistan. Vent'anni di guerra, vent'anni di impegno occidentale, terminati con la frettolosa fuga dall'aeroporto di Kabul e le drammatiche prospettive per il popolo afghano. Uno scenario che ha raccontato ai soci del Lions il generale Marco Bertolini, parmigiano di nascita e per due volte impegnato in Afghanistan, prima nel 2003 e poi nel 2008 addirittura come comandante della Forza Internazionale di Assistenza per la Sicurezza (Isaf). «Volevamo capire cosa era successo in questo paese da un protagonista - spiega Gianni Micheli, presidente Lions Club Parma Ducale - Con il generale Bertolini c'è poi un rapporto di lunga data e quindi siamo molto felici che sia qui con noi». Ed il generale in questa intervista ha risposto così su futuro e presente afghano.

Generale, non c'era una altra via d'uscita in Afghanistan rispetto a quella dello scorso mese di agosto?

No, non c'era. Guerre lunghe vent'anni non se ne ricordano e in Afghanistan abbiamo combattuto un conflitto che è costato centinaia di migliaia di morti fra militari e popolazione civile. Dopo tanto tempo doveva cambiare qualcosa. Trump prima e poi Biden hanno cercato una soluzione e quanto concordato a Doha è sotto gli occhi di tutti. Forse alla fine è successo tutto troppo in fretta e in modo drammatico.

Perché?

Essenzialmente per due fattori. Il primo è stata la fuga del presidente afghano Ghani che, senza il puntello americano, ha dato ordine di non resistere per evitare ulteriori sofferenze contro i talebani e, poi, il crollo morale di tutto il sistema. In poche parole, è stato l'8 settembre afghano.

Cosa ha provato vedendo le terribili scene di disperazione fuori dall'aeroporto di Kabul?

Grande dolore. Il popolo afghano vive una realtà terribile. I genitori hanno la costante preoccupazione di far sopravvivere i proprio figli per un'altra giornata. Sono state anche immagini umilianti dopo tanti anni di impegno sul campo. Se i risultati sono stati questi, allora il bilancio è terribile.

E Ora? Che fare?

La situazione è davvero molto complessa. Poche ore fa c'è stato un altro attentato contro la comunità sciita. Oltre ai talebani, una realtà che resta di dimensione locale, rischiamo un rafforzamento dell'Isis che ha ambizioni internazionali, globaliste direi. Dobbiamo sperare che la crisi dell'Afghanistan non infetti l'intero Medio Oriente e da qui l'Europa.

Intervenire ancora?

Non è ipotizzabile al momento. La Cina però proverà ad approfittare della situazione per rafforzare la sua via della Seta. Anche la Russia cercherà di avere un rapporto meno conflittuale con i talebani. Attenzione poi alla Turchia. Questo paese ha un legame molto forte con la terra afghana e non lascerà l'aeroporto di Kabul. I turchi sono una realtà molto importante per la Nato, ma sono molto attenti soprattutto ai loro interessi, anche in modo spregiudicato. Pensate a cosa hanno fatto in Libia e in Somalia dove sono stati molto bravi a riempire i vuoti lasciati dagli altri, Italia per prima. Silvia Romano, la volontaria rapita in Kenya nel 2018, è stata ad esempio liberata dai servizi segreti turchi. Loro avanzano su vari fronti, noi invece scegliamo la linea della neutralità suicida.

Una difesa unica europea aiuterebbe?

No, non serve. Anzi è inutile. Le forze armate non sono solo uno strumento di difesa ma, in un paese del primo mondo, sono sopratutto uno strumento di politica estera. E noi non abbiamo una politica estera europea. Quello che si può e si deve fare è creare un clima di alleanze forti e di cooperazione fra paesi. Anche se l'Italia purtroppo non lo fa, tutti i paesi, anche gli europei, pensano prima di tutto agli interessi nazionali. l'Italia forse dice di volere una difesa unica europea solo per scaricare le proprie responsabilità su altri. Noi invece dobbiamo dire la nostra, avere ambizioni internazionali.

Tornando all'Afghanistan, si deve o no riconoscere il governo talebano?

Lo hanno già fatto gli americani firmando gli accordi di Doha. Possiamo ora anche alzare la voce contro il burqa o contro il trattamento riservato alle donne, ma l'attuale governo è già stato legittimato. E imporre ora delle sanzioni economiche all'Afghanistan vorrebbe solo dire colpire ancora di più una popolazione che è già allo stremo e che abbiamo abbandonato.

Giuseppe Milano