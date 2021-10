San Pancrazio perde don Ettore Paganuzzi, il suo prete filosofo

Un sacerdote filosofo e dalla fede profonda, che si è formato sui testi degli esistenzialisti cristiani da cui ha preso in prestito la definizione «homo viator», cioè uomo, o meglio, fedele in cammino e allo stesso tempo anche messaggero.

Ma don Ettore Paganuzzi, morto l'altra sera all'Hospice delle Piccole Figlie, non è stato solo un intellettuale, bensì un prete attento ai giovani e aperto alle comunità che lo hanno accolto come sacerdote. Parroco di San Pancrazio e Fraore da otto anni, la sua scomparsa ha suscitato un grande cordoglio tra i parrocchiani e tra i tanti fedeli che l'hanno conosciuto.

Il sacerdote, nato in una piccola frazione di Pellegrino Parmense, ha guidato varie parrocchie nel corso degli anni, dalla Bassa all'Appennino, dalla Pedemontana alla città, rivolgendo un attenzione particolare ai giovani. Persona solare e mite, accoglieva tutti con il sorriso, facendo sentire a proprio agio chiunque andasse a bussare alla sua porta. La sua era «una fede profonda, “filosofica” e insieme “da bambino”», scrive, sul sito della Diocesi, don Stefano Maria Rosati, vicario generale, definendo intelligente, umile «e perciò generoso» il ministero di questo sacerdote nato il 29 luglio 1943, nella frazione dove c'è il santuario della Beata Vergine Assunta.

Dalla Bassa ai monti

Prima di arrivare a San Pancrazio don Paganuzzi era stato per tredici anni parroco a Sala Baganza e San Vitale, dal 2000 al 2013, dando vita a numerose attività e iniziative, ora portate avanti dal suo successore, don Giovanni Lommi.

Ordinato prete il 18 giugno del 1967 nella cattedrale, subito dopo venne mandato a Fornovo (dove rimase fino al '69) come vicario parrocchiale e insegnante di religione alle scuole medie.

La sua prima stagione da parroco - ricorda don Rosati - iniziò in montagna, dove fu parroco nelle frazioni di Agna, Villula e Bannone (nel Cornigliese, dal '69 al '73) e poi a Selva del Bocchetto (nel comune di Tizzano) dal '73 al '79. Successivamente è stato nella Bassa: parroco a San Polo di Torrile dal '79 all'85 e poi in città, nel quartiere San Leonardo, per dieci anni, dall'85 al '95. Ha poi guidato la parrocchia di Monchio e di tutte le sue frazioni dal '95 al 2000. Durante gli anni a San Leonardo e San Polo, aveva promosso e partecipato a diverse esperienze negli scout.

Festa per i 50 anni

Grande la festa che era stata celebrata a San Pancrazio nel 2017 per i suoi cinquant'anni di sacerdozio. La funzione in chiesa aveva anticipato un momento di festa svolta negli spazi parrocchiali, vicino alla Casa della Gioventù.

Per l'occasione erano state donate a don Paganuzzi una litografia raffigurante la Madonna di San Sisto e un'icona in argento e legno che raffigura Cristo Pantocratore. Durante la celebrazione era stato letto il messaggio di auguri inviato dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a nome del Santo Padre.

«Servo nella vigna di Dio»

Toccanti le parole pronunciate da don Ettore Paganuzzi al momento dell'ingresso nella parrocchia di San Pancrazio, l'ultima di una lunga missione che lo ha portato in diversi comuni. «Sono qui - aveva dichiarato ai fedeli, visibilmente emozionato - per mettermi a completa disposizione della comunità. Come disse Papa Ratzinger al momento della sua elezione “Sono un umile servo nella vigna di Dio”».

La veglia funebre sarà celebrata oggi, in contemporanea, nelle chiese parrocchiali di San Pancrazio, Careno e Sala Baganza alle 20,30.

Le esequie si terranno domani alle 14,30 nella chiesa del Buon Pastore, in largo Coen 7.

Luca Molinari