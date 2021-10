«La nostra domenica in coda per poter tornare al lavoro»

Sono le otto di una domenica mattina piena di sole. La giornata ideale per un gita fuori porta prima dell'arrivo del grande freddo. Non sarà così per tanti, per chi passerà il giorno di festa in coda. Alle otto sono infatti già in fila fuori dalle farmacie e fuori dai centri vaccinali. Tutti con un unico obiettivo: ottenere il Green pass e potere, oggi, lunedì, ritornare al lavoro. Sono giovani, meno giovani, italiani, molti stranieri, impossibile quindi catalogarli, classificarli se non nel loro ripetere «lo devo fare, non ho alternative».

Fra chi è in fila al centro vaccinale di via Mantova a Parma o in quello di Vaio a Fidenza è chiaro che non ci siano convinti assertori della campagna vaccinale, ma nemmeno no vax. «Preferivo evitare perché in giro si sono sentite tante cose e mia mamma non è stata benissimo, ma alla fine l'ho fatto perché devo lavorare» racconta, comunque col sorriso, Flavia Xhafka, appena uscita dal quarto d'ora di osservazione post vaccino. Poco più in là, ancora in coda per entrare, c'è invece Mattew Lucky, «nigeriano ma da 12 anni a Parma e contento di vaccinarmi. È un dono di Dio per non ammalarmi». Scontato però chiedere perché lo faccia solo ora. «Non avevo avuto mai tempo - prova a giustificarsi - Ora che è obbligatorio per lavorare sono qui». Andrei Beldiman è invece alla seconda dose e «mai avuto dubbi. Credo nella scienza». Lo ripete anche Valeria, che è al suo fianco e che, però, è in fila per la prima dose. «Non sono una no vax, credo anche io nel vaccino, ma ho atteso perché per lavoro dovrò andare all'estero e ho bisogno di essere coperta per tanti mesi», spiega. Preoccupata, e non poco, è invece Marinella Torino che si presenta all'hub di via Mantova con marito e figlia. «Lo devo fare perché non posso perdere il lavoro, ma soffro di allergie e quindi sono un po' tesa - rivela - Ho atteso tanto solo per questo motivo. Ora però non è più possibile aspettare altro tempo, mi toccherà farlo».

Poi ci sono tanti, tantissimi, che hanno davvero paura. Si nascondono al fotografo e al cronista con un «no comment» mentre stringono fra le mani il foglio, ormai tutto spiegazzato e quasi illeggibile, con i propri dati. Ma parlano ai volontari del Seirs Croce gialla che li assistono e, ci rivela uno degli addetti alla sicurezza, chiedono anche «se la puntura fa male, se si sente dolore al braccio o, peggio, se ci sono state persone svenute. Noi allora cerchiamo di tranquillizzarli, ma è ovvio che giornate come queste sono un po' complicate». Sarà così per tutta la settimana visto che gli open day a Parma, Fidenza, Borgotaro e Langhirano proseguiranno sino a sabato prossimo. «Ma ormai non si può più perdere tempo - dicono in coro papà Salvatore La Montagna e la figlia Rosa Maria - Visto che ora lo dobbiamo fare per forza, siamo qui». E «si fanno coraggio a vicenda», scherza la signora Valentina, 87 anni appena compiuti e «orgogliosamente alla terza dose. Mi hanno chiamata ed ho detto ai mio figlio di prenotare subito. Voglio stare tranquilla e spero che tutti questi che sono in coda capiscano che fanno bene a vaccinarsi».

Il desiderio della signora Valentina forse non si esaudirà perché, anche se la fila per vaccinarsi si allunga, lo è, scherza Andrea, altro candidato alla prima dose, «solo per necessità, non certo per virtù». «Prima sono andata in farmacia per avere subito il Green pass, ora sono qui per l'iniezione. Non posso non lavorare», conferma, nervosa, la signora Alberta, reduce «da due ore di coda per il tampone. Ora chissà quanto dovrò attendere qui...» Anche lei però non si dice «no vax» perché quelli, i «duri e puri» contrari al vaccino, si sono ritrovati tutti davanti alle farmacie. Molti hanno atteso la domenica pomeriggio per poter avere un pass di 48 ore valido così per un paio di giorni lavorativi. Decine e decine di persone hanno atteso pazientemente il loro turno anche a Fidenza.

E a fine giornata, esattamente alle ore 20 son la chiusura degli hub, ecco i numeri record. A Parma in via Mantova 612 persone si sono presentate per l'open day, il 50% in più rispetto a venerdì, quattro volte di più rispetto alla media dei giorni precedenti. Domenica boom di prime dosi anche a Vaio: superata quota 280.

Giuseppe Milano