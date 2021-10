Addio a Oriano Tini, il geometra della città cantiere

Sotto i riflettori c'erano i politici: il più in vista era il sindaco Elvio Ubaldi e poi, a cascata, i suoi assessori e i suoi consiglieri comunali. I protagonisti del cambiamento erano loro.

Ma quella rivoluzione targata Civiltà parmigiana si è trasformata da progetto a cantiere grazie a una macchina comunale efficiente. E qui, dietro le quinte, uno degli attori principali del cambiamento era lui, il geometra Oriano Tini, scomparso improvvisamente venerdì a 74 anni.

«Era il motore dei lavori pubblici», «era un professionista pragmatico e attento, capace di far funzionare la struttura e di trascinare la sua squadra». Così lo descrive chi gli ha lavorato fianco a fianco durante una stagione considerata irripetibile per le opere pubbliche.

«Parma città cantiere» era lo slogan dell'amministrazione Ubaldi e Tini è stato sempre in trincea, nel seguire tanto le grandi opere quanto le manutenzioni ordinarie.

Originario di Ligonchio, si trasferì a Parma da ragazzo e in Comune arrivò ai massimi livelli.

Ubaldi, una volta eletto, decise di «promuoverlo» dal settore Patrimonio a quello dei Lavori pubblici, perché conosceva il suo pragmatismo e le sue doti di organizzatore.

Da quel momento, Tini iniziò a trasformare in realtà i progetti che cambiarono Parma. «In quegli anni, per le opere pubbliche, abbiamo assistito a una sorta di miracolo, perché i cantieri iniziavano e venivano anche finiti e lui fu uno dei principali artefici di quella stagione». A parlare è Roberto Lisi, che in qualità di assessore ai Lavori pubblici fu il politico dell'amministrazione Ubaldi a più stretto contatto con Tini. Tanto da trasformare il rapporto personale in un'amicizia che ha resistito alle legislature, ai cambi di amministrazione e agli anni. «Lo ricordo con affetto, perché una volta finito il mandato (nel 2007, ndr) io e Oriano siamo rimasti amici», racconta Lisi, che non perde la grinta di quando era assessore. «Oriano era diventato direttore d'area e anche se non era laureato veniva rispettato da ingegneri e architetti. Tra i dipendenti c'erano ottimi rapporti, in più c'era un tale attaccamento al lavoro che non credo si sia più verificato. Con Parma città cantiere si lavorava tanto, ma eravamo tutti felici di farlo».

Pragmatico e stimato, Tini diventò anche responsabile del Piano neve. «Per me scompare un ex collega preparato, ma anche un amico», confessa uno dei suoi collaboratori dell'epoca, Giampaolo Monteverdi, già direttore del settore Lavori pubblici del Comune e ora dirigente della Viabilità e dei trasporti in Provincia.

Con la fine dell'«era Ubaldi», la stella di Tini ha iniziato a brillare sempre meno sotto la nuova amministrazione, tanto che, sentendosi demansionato, fece causa al Comune. Il tribunale gli diede ragione.

Tini lascia la moglie Barbara, i figli Nicola, Marcello con Alessandra e l'adorato nipote Lorenzo. Il funerale sarà celebrato oggi alle 14.45 nella chiesa di San Pellegrino.

P.Dall.