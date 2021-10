Bene la difesa, polveri bagnate in attacco

Buffon 6

Per fortuna il pomeriggio era tiepido perché tolti due intervento ravvicinato nel primo tempo ha fatto praticamente da spettatore.

Delprato 6

In fase difensiva è stato bravo e attento, (e aveva davanti brutti clienti) in avanti, sfruttando i movimenti dentro di Man, avrebbe forse potuto dare di più.

Osorio 6,5

Un rientro assai confortante: contrasta, svetta di testa prova anche a ripartire pala al piede. Gli attaccanti avversari non si sono divertiti neanche un po'.

Cobbaut 6,5

Gran bella prova, all'insegna della reattività, degli anticipi e della costante attenzione. Cominciando a «quadrare» la difesa si può costruire bene.

Coulibaly 6,5

Questo ragazzo magari fa un po' di confusione ma ha anche grande sostanza, non teme gli uno contro uno e corre su e giù a perdifiato: che bell'acquisto.

Juric 6

A noi la sua partita non affatto spiaciuta. Fa sempre legna ed è anche più preciso del solito quando c'è da costruire.

Brunetta 5,5

Anche ieri ha ricoperto due ruoli diversi e la duttilità è un pregio, però non ha avuto la lucidità e la sagacia che sarebbero servite in vari frangenti.

Man 5,5

Sempre bello da vedere in azione, deve però diventare più bomber (il gol non è opzionale) e giocare di più con la squadra.

Tutino 5,5

Bravissimo nei movimenti, ha buona tecnica ma paga un po' la cocciutaggine delle ali nel partire a testa bassa. Con Inglese rende meno.

Mihaila 6

Si sbatte tanto, prende botte e si rialza, ma anche lui è sempre leggero nelle conclusioni e dovrà quanto prima diventare più concreto.

Inglese 5,5

Pressa il portiere, ruba palla e quando, lì sì, servirebbe un tacco a servire Man ben piazzato, si incaponisce a testa bassa e spreca la chance.

Bonny sv

Maresca crederà anche in questo ragazzo, ma i compagni un po' meno: sembrano passargliela malvolentieri.

Benedyczak sv

Cameo proprio alla fine, non tocca palla.

Il migliore

Schiattarella 6,5

Anche Cobbaut, Coulibaly e Osorio hanno giocato un'ottima partita ma lui per oltre un'ora ha letteralmente governato il timone della squadra sia in difesa che in attacco. Il Monza ha scelto di non pressarlo tropo alto e lui ne ha approfittato. Ha cercato anche qualche imbucata per gli attaccanti che hanno gamba e scattano spesso ma non è bastato a scalfire il muro biancorosso. In fase difensiva ha pure recuperato palloni importanti e soprattutto ci è sembrato, forse complice la sosta, cresciuto sul piano fisico. Per noi resta l'elemento chiave della squadra e vederlo in buone condizioni è assai promettente. Peccato solo per quell'inutile ammonizione dovuta a proteste.

L'allenatore

Maresca 6

La squadra ci è sembrata più quadrata e assuefatta alle durezze della B: così si può cominciare a ragionare. In attacco però è troppo dipendente dall'estro e dai guizzi dei romeni, che non sono propriamente dei goleador. Poi delle due l'una: o deve usare di più e meglio la panchina (ieri Monza 5 cambi, Parma 3) o la rosa che ha disposizione non è così sontuosa come da più parti è stata descritta: che anche stavolta la verità stia nel mezzo?

L'arbitro

Maresca 5,5

Nove gialli e un rosso segnalano che ha avuto qualche difficoltà a navigare in una gara che pure metteva di fronte squadre dall'alto tasso tecnico. Anche gli assistenti non lo supportano bene in alcune chiamate imprecise in cui nega legittimi corner a entrambe le squadre.