Daniele Morsia protagonista del video di Caparezza

Neviano Capelli bianchi, valigetta in mano e bastone, un uomo si alza da una sedia, cammina tra i palazzi e cemento, fino ad addentrarsi nella vegetazione. Immagini che mostrano questo cammino come fosse la sua vita a ritroso: da anziano che cammina appoggiandosi al bastone torna un giovane adulto, un ragazzo e infine un bambino che gioca con quello stesso pezzo di legno. È la storia raccontata nel nuovo video del rapper pugliese Caparezza, accompagnato dalla cantante Mishel Domenssain, per la sua «El sendero» , canzone in cui l’autore parla della sua storia personale.

A dare un volto all’uomo che inizia il cammino è Daniele Morsia, 62enne di Sella di Lodrignano, pensionato nella vita, comparsa per passione.

«Un’esperienza che è iniziata per caso con degli amici, poi mi sono appassionato e ora è diventato un hobby, un gioco» racconta. Con il suo volto e le sue espressioni, che sullo schermo hanno un grande impatto, ha ricoperto diversi personaggi. Numerose infatti le apparizioni in video musicali o a scopo divulgativo, come quello per la donazione del midollo osseo, che nel tempo Morsia ha fatto. «Quando entro nel personaggio sono io – spiega -. Ruoli che svolgo sempre con passione ed amore».

L’ultima esperienza è forse la più importante. Girato nei dintorni di Milano, il video di Caparezza ha dato l’opportunità a Morsia di avere una bella visibilità a livello nazionale.

«Un’esperienza bellissima – conclude -. Ho sempre l’opportunità di conoscere persone nuove».

