In servizio quattro nuove unità cinofile

Hanno brillantemente superato l’esame di abilitazione, e sono quindi ufficialmente «in servizio», quattro nuove unità del Soccorso Cinofilo Parmense. I nuovi soccorritori a quattro zampe, pronti ad affiancare i loro «umani» nelle attività di volontariato coordinate, in caso di emergenza, dal Coordinamento di Protezione Civile di Parma, sono Shira, di proprietà di Claudia Zaami; Aicon, di Danilo Barbiani; Shyra, di Silvia Maestri, e Frida, la più giovane del gruppo, di Mario Fratello.

Per tutti il diploma, che permette di lavorare nella ricerca di persone disperse sull’intero territorio nazionale, è arrivato al termine di un lavoro di addestramento durato circa due anni, ma ora puntano a conquistare il brevetto regionale per prendere parte agli interventi in emergenza.

«Per i cani e i loro conduttori il lavoro non finisce certo qui: le abilità acquisite vanno continuamente esercitate – spiega Walter Bettosi, presidente e responsabile tecnico del Soccorso Cinofilo Parmense -. Ogni cane sarà operativo fino a quando la salute glielo permetterà, ma per poter svolgere al meglio il suo prezioso lavoro è importante fare molta pratica, per questo i volontari sono spesso impegnati al Centro Cinofilo della Fattoria di Vigheffio. Per entrare nel gruppo non serve un cane di razza particolare ma tanto impegno per l’addestramento. Ci vogliono costanza e determinazione».

Per unirsi al gruppo è previsto un periodo di «prova» di sei mesi: periodo in cui vengono testate le attitudini del cane e valutate le capacità del conduttore. «In tempo di pace il nostro gruppo viene chiamato per una ventina di interventi circa in un anno, ma ci possono essere periodi in cui si esce quattro volte a settimana».

