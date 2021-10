Le ruote degli esposti e la carità di Padre Lino

Lorenzo Sartorio

Un interessante corsivo scritto dal giornalista Aldo Tagliaferro sulla Gazzetta ha riproposto la drammaticità di quelle che, un tempo, erano chiamate ruote degli esposti dove venivano abbandonati, come cani, i neonati. Le cause di tale inumano comportamento? Tante: dalle relazioni indicibili e clandestine maturate anche tra le mura domestiche, alla miseria, all’esplosione demografica. Tagliaferro, nel suo articolo, cita un episodio davvero singolare e, per certi aspetti commovente, accaduto a Genova dove, una bimba di pochi giorni, è stata lasciata nella «culla della vita» (le moderne «ruote» del terzo millennio) presso l’Ospedale Villa Scassi. Chi ha abbandonato la neonata ha pure lasciato, accanto a lei, quattro pannolini come ultimo gesto d’amore nel dramma dell’abbandono. «Questi episodi - concludeva Tagliaferro - oggi sono rari: per fortuna verrebbe a dire. Se non fosse che invece le cronache abbondano di neonati lasciati senza cuore nei cassonetti. Ma il gesto di Genova nel suo infinito dramma è un segno di speranza e di amore per la vita». Ma cosa erano le ruote degli esposti?

A questo punto occorre fare un salto indietro nel tempo, esattamente nel 1800. La ruota degli esposti, o rota degli esposti, era una bussola girevole di forma cilindrica, di solito costruita in legno, divisa in due parti chiuse per protezione da uno sportello: una verso l'interno ed un'altra verso l'esterno che, combaciando con un'apertura su un muro, permettesse di collocare, senza essere visti dall'interno, i neonati abbandonati. Facendo girare la ruota, la parte con il bimbo veniva immessa nell'interno dove, aperto lo sportello, si poteva prendere il neonato per prestargli le prime cure.

Spesso, vicino alla ruota, vi era una campanella, per avvertire monache, suore o infermiere affinché raccogliessero la creatura. Era pure prevista una feritoia nel muro, una specie di buca delle lettere, dove inserire offerte per sostenere chi si prendeva cura degli «esposti». Per un eventuale successivo riconoscimento da parte di chi l'aveva abbandonato, al fine di testarne la legittimità, venivano inseriti nella ruota, assieme al neonato, monili, documenti o altri segni distintivi. Ed affisso al muro, in alcune «ruote», il severo ammonimento: «Impius ut cuculus generat pater atque relinquit quos locos infantes excipit iste nothos» («Empio come il cuculo il padre genera ed abbandona in luoghi solitari i figli che codesta Ruota accoglie come illegittimi»). Basti pensare che nel XIX° secolo, a causa della crescita demografica con la popolazione europea che passò da 100 a 200 milioni di abitanti, si cominciò a mettere in discussione la validità della istituzione delle «ruote» che riversavano sulle casse pubbliche il problema del sostentamento di famiglie numerose poiché, spesso, venivano affidati all’assistenza pubblica anche i figli illegittimi.

A Milano, tra il 1845 ed il 1864, vennero abbandonati alla Pia Casa degli Esposti e delle Partorienti in Santa Caterina alla Ruota ben 85.267 bambini. In Italia, fu Ferrara a chiudere per prima la «ruota» nel 1867. La completa abolizione delle ruote degli esposti avvenne, però, nel 1923 con il Regolamento generale per il servizio d’assistenza agli esposti emanato dal 1° Governo Mussolini. Nella nostra città ruote degli esposti sicuramente erano presso conventi di suore e di monache mentre una «ruota», forse la più importante, funzionava presso l’Ospedale Vecchio in strada D’Azeglio.

Forse pochi sanno che Parma poté contare, in passato, su una ruota degli esposti umana: Padre Lino Maupas. All’angolo tra Borgo Poi e Borgo Marodolo (dietro all’Annunziata), nel ritornare in convento a notte inoltrata, dopo avere trascorso parecchie ore al capezzale di un ammalato ricoverato nel vicino Ospedale, Padre Lino, rinvenne uno strano fagotto appoggiato al muro. Si accorse che qualcosa si muoveva all’interno dell’insolito pacco. Infatti, dentro, vi era un bambino di pochi giorni che ormai non aveva più lacrime per piangere. Era stato abbandonato dalla madre che, non sapendo dove portarlo, lo aveva lasciato nei pressi dell’Annunziata. Padre Lino raccolse il fagotto, lo portò in convento dove gli diede il latte che fece scaldare in cucina come un’amorevole balia.

Una volta sfamato, portò il neonato nella sua cella rimanendo accanto alla creaturina tutta la notte. All’indomani con il fagotto sotto il mantello si recò in Comune e si fece riceve dal sindaco.

«Signor sindaco - esordì Padre Lino - io non posso allattarlo, ci pensi lei». Ed il sindaco prese in carico il suo piccolo concittadino al quale era stato impresso il nome Lino in quanto Padre Lino lo battezzò immediatamente. La moglie di un detenuto residente in una scalcinata soffitta in borgo Bosazza aveva dato alla luce un bambino. La miseria era tanta e poi, con il marito rinchiuso in carcere, alla donna, non restava che affidare la sua creatura alla ruota degli esposti. Prima di compiere questo gesto si rivolse a Padre Lino il quale, per prima cosa, decise di portare il neonato dal padre il quale non vedeva l’ora di stringere fra le braccia il suo primogenito.

Era il tempo di Natale e il frate non poteva non accontentare i giusti desideri di un padre anche se era dietro alle sbarre. Nascose il neonato dentro il saio ed entrò nel carcere di San Francesco del quale era cappellano.

Raggiunse la cella del neo papà che, con sorpresa, rimase stranito nel vedere il suo piccolino sgambettare avvolto in quel saio color tabacco toscano che odorava di pane e minestrone. Padre Lino fece poi ritorno dalla donna riportandole il piccolo ma anche indumenti, generi alimentari e coperte che aveva raccattato qua e là dai suoi benefattori. Era la vigilia di Natale ed anche «de dla da l’acua» era nato un «Gezù Bambèn». Padre Lino, più bel presepe, non avrebbe potuto certamente realizzarlo.