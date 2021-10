Matteo e Sonia, alle nozze arriveranno in moto

Ci sono sposi che condividono diversi tipi di passioni, dalle attività sportive a quelle per i viaggi. Tra questi si annoverano i bikers, coloro che non riescono a separarsi dalla loro amata moto neanche nel giorno del matrimonio, come il salsese Matteo Finocchi e la sua compagna Sonia Basso che, dopo quattro anni di fidanzamento, di cui tre di convivenza, hanno deciso di dire sì in Comune a Salso il 5 giugno 2022.

«L’idea di andare al matrimonio in moto è stata da subito appoggiata da entrambi – ci rivela Finocchi -, per noi è naturale. Ci siamo conosciuti grazie a questa passione e da subito è stato amore a prima vista. Oltre alla moto, la passione dei viaggi rende possibile queste nostre “imprese”. Non è da tutti, e tanti mi ricordano la fortuna che ho nell’aver trovato una donna così».

La proposta come è avvenuta? «In realtà abbiamo fatto le cose al contrario, prima abbiamo deciso di sposarci, poi è arrivata la richiesta ufficiale, molto semplice». Avete in mente un viaggio di nozze da sogno? «I sogni per il viaggio di nozze sono tanti, la prima scelta di percorrere la temuta Pamir Highway. La seconda scelta, invece, tornare in Sud America. Ovviamente dipenderà dalla pandemia».

Nei vostri viaggi chi cura l’organizzazione e chi sceglie le mete? «Io sono quello che si occupa maggiormente dell’organizzazione delle tappe, Sonia si dedica invece alla burocrazia». Che percorso di vita sognate dopo il matrimonio? «Vorremmo continuare a condividere i viaggi in moto, ma non solo...» Siamo curiosi. «Un progetto futuro sarà un viaggio in camper a tempo indeterminato, anche di qualche anno!».

Valentina Cristiani