Assedio alla farmacia per avere il tampone

Prima si sono ordinatamente messi in coda. Poi hanno cominciato a mugugnare. E alla fine, quando hanno capito che la farmacia avrebbe chiuso di li a poco e che, fatalmente, i tamponi per tutti non ci sarebbero stati, hanno iniziato a fare la faccia cattiva, a picchiare sulle vetrate, ad ammassarsi nel locale. Se non fosse stato per l'arrivo della polizia chissà come sarebbe potuta finire.

«Cosa posso dire? Solo che siamo sconcertati», si limita a scuotere la testa la titolare della farmacia Costa di via Emilia Est presa d'assalto – non è solo un modo di dire – nella serata di domenica da diverse decine di persone. Per tutte la frase ripetuta a voce sempre più alta era sempre la stessa: «Senza tampone da qui non me ne vado».

«La domenica è una giornata particolare, si sa – prosegue la titolare. – Le farmacie aperte sono poche e quindi molti sono venuti da noi che, tra l'altro, consentivamo il test senza prenotazione». Ma una cosa è offrire elasticità e un servizio in più. Cosa ben diversa dover accontentare tutti coloro che arrivano e che, in barba agli orari e al buon senso non accettano risposte negative.

«Il tampone mi serve per andare a lavorare. E quindi me lo fate»: questa la frase ripetuta come un mantra da una piccola folla eterogenea fatta di insegnanti e autisti, operai e impiegati, uomini e donne che, quando alle 19.30 la farmacia ha segnalato che di li ad un'ora avrebbe dovuto chiudere, si sono imbizzarriti.

Coloro che erano in fila nel piazzale si sono fiondati all'interno mentre c'è stato anche chi ha iniziato a picchiare sui vetri con rabbia. La cortese fermezza dei farmacisti nell'invitarli a rispettare le regole e le distanze non è servita a nulla.

«Siamo stati costretti a chiamare il 113 che ha inviato una pattuglia delle volanti – prosegue la titolare che incredula ha scoperto che neppure le divise potevano placare la febbre da tampone. - Grazie ai poliziotti, e all'impegno della questura, siamo almeno riusciti a chiudere le porte, ad impedire un ulteriore afflusso. A quel punto, per evitare problemi, con gli agenti che hanno coordinato il tutto e gestito l'emergenza abbiamo fatto i tamponi a chi si era rifugiato all'interno».

L'orario prevedeva la chiusura alle 20.30. L'ultimo cliente è stato fatto uscire solo tre quarti d'ora dopo. «Alla fine della giornata abbiamo svolto circa 110 tamponi», è il consuntivo mentre anche il presidente dell'Ordine dei farmacisti esprime la preoccupazione per un fenomeno che sta crescendo.

«I farmacisti hanno dato la disponibilità a fornire un servizio ma questo non può voler dire che si debbano allungare all'infinito gli orari – ribadisce con fermezza Fabrizio Piazza. - In primo luogo perché non sarebbe giusto, secondo perché si otterrebbe solo il risultato di esaurire le forze e le risorse di chi sta lavorando».

Ma questo, come fanno presente dall'Ordine, non è un problema solo di casa nostra visto che in Romagna sono già iniziate a comparire scritte minacciose sulle farmacie che hanno solo provato solo a far rispettare le regole. A riprova che la situazione si sta facendo esplosiva e che con l'allungarsi delle prenotazioni e dell'irrigidirsi dei controlli sui green pass il peggio deve ancora arrivare.

«Cosa aspettarci? Non lo so - conclude la titolare della Costa. - Ma sappiamo che il tampone va rifatto ogni 72 ore. E non vorremmo ritrovarci ancora a dover gestire una simile emergenza».

Luca Pelagatti