Il truffatore online? È il cliente: condannato

Non aveva certo intenzione di fare il grande affare. I suoi ramponi usati li aveva messi in vendita su subito.it a 40 euro. E forse non pensava nemmeno di avere un riscontro quasi immediato. Ma poco dopo era arrivata una telefonata: chi chiamava era molto interessato, tanto da non fare alcuna questione sul prezzo. Ciò che invece gli stava particolarmente a cuore era «guidare» il venditore - un 61enne parmigiano - affinché potesse ricevere il pagamento. Gli aveva detto di andare a un postamat e di inserire il proprio bancomat, poi gli aveva suggerito una serie di passaggi. Risultato? Invece di incassare i 40 euro, aveva visto volatilizzarsi 1.500 euro dal suo conto. Così scaltro nell'ingannare il venditore, quanto ingenuo nel far finire quei soldi su una carta Postepay a lui intestata: 71 anni, residente a San Donà di Piave, ieri è stato condannato a 6 mesi per truffa, oltre che al pagamento di 150 euro di multa, come richiesto dal pm Massimo Porta.

Al telefono si era presentato come «Francesco», e ciò che aveva subito colpito il venditore, a parte il grande interesse mostrato per i ramponi, era il suo forte accento veneto. Subito dopo aveva chiesto come poter versare i 40 euro, e la risposta era stata semplice: tramite Paypal oppure con un bonifico bancario. Ma il 71enne gli aveva fatto presente che non aveva la possibilità di fare il pagamento in quei modi, tuttavia si era subito premurato di suggerire un'alternativa: bastava che il venditore andasse a uno sportello automatico delle Poste e avrebbe potuto accreditare direttamente la somma sul proprio conto. Seguendo le istruzioni che lui gli avrebbe dato.

E così aveva fatto il venditore, nel marzo 2019. Arrivato davanti al postamat di piazzale Santa Croce, aveva chiamato il 71enne. Che gli aveva detto di inserire il bancomat e poi gli aveva dettato una serie di cifre da digitare.

Istruzioni seguite per filo e per segno. Peccato, però, che, finita l'operazione, lo scontrino certificasse ciò che non avrebbe mai immaginato: non l'accredito dei 40 euro, ma 1.500 euro usciti dal suo conto per ricaricare una Postepay. La carta dell'acquirente, ovviamente.

