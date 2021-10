L'ex: Antonello Preiti era al Tardini: «Il Parma deve diventare squadra»

Antonello Preiti mastica calcio da decenni e ha consumato molte scarpe su e giù per i gradoni degli stadi italiani e esteri. A Parma è conosciuto, è stato collaboratore dell'area tecnica, ruolo che ora occupa alla Salernitana. E il suo curriculum è importante, sempre tra serie A e B. Domenica era al Tardini per seguire Parma-Monza. Non un giocatore in particolare, dice, solo «lavoro, aggiornamento». Vedremo. Intanto parliamo di questo 0-0. «Una partita difficile - spiega subito Preiti - tra due squadre che hanno le potenzialità per lottare al vertice di questa serie B. Ma anche tra due squadre che arrivano da un periodo in chiaroscuro e ha prevalso la paura di non vincere ma anche quella di perdere».

Che Parma hai visto?

«Un buon Parma anche se deve crescere come squadra e ho visto anche un Monza organizzato con la paura di perdere. Ci sono state occasioni non sfruttate dal Parma mentre il Monza non ha saputo individuare le scelte giuste in alcune azioni. Due squadre credo che possono fare molto meglio di quanto visto domenica».

Quindi il Parma secondo te ha margini di miglioramento?

«Il Parma è una squadra con molti giovani, molti stranieri e un allenatore nuovo. In un campionato difficile come è la B serve un po' di tempo. L'importante è che ora non perda terreno e organizzarsi poi nel mercato di gennaio e soprattutto far diventare squadra tutti questi giovani che appunto sono ottime individualità».

Brunetta dopo la partita col Monza ha detto appunto che il Parma deve essere più squadra...

«Questo è quello che si è visto anche dalla tribuna. Sulle qualità e le individualità dei singoli del Parma non ci sono dubbi, però è chiaro che per vincere un campionato come la B c'è da giocare da squadra, c'è da soffrire, bisogna saper leggere certe situazioni e bisogna fare punti al Tardini, davanti a un pubblico che spinge sempre, sino alla fine».

Un pubblico che ha anche fischiato....

«Il pubblico del Tardini è esigente ed è abituato bene, alle vittorie. Ma il sostegno c'è stato e sino alla fine. Poi è chiaro che dopo la fine della gara queste cose possono accadere, ma mi è sembrata più delusione che critica vera alla squadra. Questa serie B credo che si possa definire un'A2 e quindi anche il Parma deve fare qualcosa in più ma come squadra. Non come individualità, perché le scelte della società sui giocatori secondo me sono state giuste».

Quanto tempo ha secondo te il Parma per trovare la strada giusta verso le zone alte della classifica?

«Il campionato di serie B è molto lungo: tre risultati positivi e sei al vertice, tre risultati negativi e sei impantanato nei bassifondi della classifica. Se i giovani faranno un cammino di crescita costante, con l'apporto di Vazquez che col Monza non c'era, l'esperienza di Buffon, Danilo e Schiattarella ed anche un pizzico di fortuna in zona gol, il Parma sarà protagonista. Il tempo è di non perdere contatto con il vertice. E i risultati poi danno forza e consapevolezza».

