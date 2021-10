Pd, stasera la resa dei conti interna sull'alleanza con Effetto Parma

Un partito pieno di «pompieri». E anche di «pontieri», nel senso che alla vigilia della resa dei conti, cioè della riunione sul cosa fare in vista delle amministrative del 2022, nel Pd nessuno - almeno per ora - sembra avere voglia di buttare benzina sul fuoco. O, peggio ancora, di spaccare il partito in nome delle primarie. All'incontro di stasera nessuno si presenterà con l'elmetto. «Unità» sembra la parola d'ordine - tanto tra i tifosi delle primarie quanto fra gli avversari - da spendere durante la direzione provinciale e l'assemblea cittadina che si riuniranno al circolo Inzani. Il tema all'ordine del giorno contiene un mondo: «Aggiornamento situazione politica verso Parma 2022».

Difficile che non si parli di primarie, ma stando agli umori degli ultimi giorni nessuno pare intenzionato a fare le barricate per pretenderle. O per affossarle una volta per tutte, anche se alla coalizione di centrosinistra, a Parma, non hanno mai portato bene: alle elezioni, il vincitore delle primarie ha sempre perso. È successo ad Alfredo Peri, a Vincenzo Bernazzoli e a Paolo Scarpa, tre candidati che in consiglio comunale ci sono stati poco, preferendo la vita di prima al ruolo (a volte molto ingrato) di consigliere di opposizione.

A proposito di opposizione, questa sera i «dem» che siedono in consiglio (ma non solo loro) faranno le pulci all'intesa tanto sbandierata con Effetto Parma. C'è infatti una parte del partito - quella che in questi anni non ha fatto sconti all'amministrazione comunale - che fatica ad accettare il «matrimonio» con Federico Pizzarotti. Anche se il sindaco è stato promosso da un «democratico» di peso: il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Il faccia a faccia di questa sera servirà a capire se, e su quali basi, questa alleanza già annunciata alla stampa potrà andare avanti e allargarsi agli altri partiti di centrosinistra. Europa Verde si è già chiamata fuori. Gli altri hanno risposto «presente», ma per ora stanno a guardare cosa combina il Pd.

P.Dall.