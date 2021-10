Prime sanzioni sui luoghi di lavoro e si intensificano i controlli

Dopo il debutto di venerdì, ieri è stata un'altra giornata di controlli sui luoghi di lavoro. Le procedure per le verifiche del Green pass sono entrate a pieno regime e, per ora, non si sono registrate criticità negli uffici e nelle fabbriche.

Prime sanzioni

Ma ci sono comunque già le prime sanzioni. I carabinieri dei Nas, che continuano i controlli sul territorio, hanno ad esempio scoperto un locale in città dove di Green pass non c'era alcuna traccia. Il titolare ne era privo, i dipendenti pure e, in una sorta di coerenza «no vax», i clienti non venivano in alcun modo controllati. Il locale è stato segnalato e nelle prossime ore dovrebbe scattare, oltre alla sanzione, anche la chiusura per almeno cinque giorni. In tutto, sino a questo momento, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno segnalato 24 persone all'autorità amministrativa, una all'autorità giudiziaria con, complessivamente, 27 violazioni amministrative contestate per un importo complessivo di 10.800 euro. Non si sono comunque registrati casi di Green pass contraffatti.

Polizia Locale in campo

Rafforzati i presidi sul territorio anche da parte della Polizia Locale di Parma che, spiega il comandante Michele Cassano, «nei prossimi giorni si attiverà anche per le verifiche delle aree mercatali. La norma è valida sia per chi lavora al chiuso che per chi è all'aperto e quindi controlleremo titolari e dipendenti delle attività ambulanti. L'amministrazione ha già inviato una notifica ufficiale ai commercianti per avvisarli di questi controlli. Ci muoveremo con estremo zelo a tutela della sicurezza di tutti».

In allerta i medici di base

Oltre ai controlli delle forze di polizia, sono entrati in allerta anche gli ispettori dell'Inps dopo l'impennata dei certificati di malattia registrati in tutta Italia, quasi un +25%. Obiettivo identificare chi finge una lombalgia o una cervicale per evitare, essendo senza Green pass, di restare senza stipendio. «Noi eravamo già in allerta per il cattivo costume, acquisito durante il periodo del lockwdown, di farsi fare i certificati on line - sottolinea Paolo Ronchini della Federazione medici di medicina generale di Parma - Allora c'era una necessità oggettiva. Adesso invece l'indicazione è di essere intransigenti. Non dobbiamo in alcun modo aiutare comportamenti illegali». No deciso dei medici di famiglia anche ai tamponi in ambulatorio. «Abbiamo dovuto ribadire ad alcuni pazienti che non facciamo test finalizzati all'ottenimento del Green pass - spiega Corrado Parodi, sempre della Federazione medici di medicina generale - Eseguiamo solo tamponi per motivi clinici a sospetti casi Covid».

Un aumento della richiesta di certificati medici per malattia è stato comunque registrato dai medici di base del parmense, «ma solo perché, negli ultimi giorni, ci sono persone che chiedono un giorno di riposo dopo avere effettuato la vaccinazione. Hanno i soliti postumi come stanchezza o qualche linea di febbre», specifica il dottor Ronchini. Niente a che fare insomma con i furbetti del Green pass? «Direi proprio di no, anzi esattamente il contrario. In questo caso l'aumento dei certificati è un dato, credo, positivo».

Verifiche in azienda

Intanto proseguono, come detto, i controlli sui luoghi di lavoro. Ieri in molti casi è stata anche la giornata delle prime verifiche dei pass a chi non era in servizio venerdì scorso. È stato così anche fra i 1.200 dipendenti del comune di Parma dove, spiega Marco Giorgi, direttore generale, «non si sono registrate anomalie. Sono poi proseguiti i controlli puntuali in attesa delle verifiche automatizzate di fine ottobre quando scatterà l'ordinarietà del lavoro in presenza».

Giuseppe Milano