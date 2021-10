Rinasce il Carnevale? La voglia c'è, i volontari no

Busseto Rinascerà il Gran Carnevale di Busseto? E' questo l'interrogativo che tanti si pongono, nella terra di Verdi, dopo che nei giorni scorsi la Regione ha inserito l'ultracentenario evento tra le manifestazioni storiche e popolari meritevoli di sostegno economico, con l'unanimità l'Assemblea legislativa che ha approvato un ordine del giorno, presentato dal gruppo Pd, sottoscritto dai consiglieri Matteo Daffadà e Pasquale Gerace.

La kermesse si era arenata nel 2018, a causa della carenza di volontari, poi l'avvento della pandemia negli anni successivi ha fatto il resto. E' altrettanto vero che, il Gran carnevale, nel corso della sua ultracentenaria storia ha già subito diversi «stop» per poi riprendersi e tornare a svolgersi.

Sono ovviamente in tanti ad auspicare una ripresa della manifestazione. L'associazione Amici della cartapesta, che ha sempre organizzato le ultime edizioni del Carnevale, al momento non ha ancora deciso nulla. Il presidente Maurizio Catagnoli, si è giustamente limitato a dire che a breve si confronterà col direttivo e, poi, si vedrà il da farsi.

Il sindaco Stefano Nevicati, da subito, con molta chiarezza, dopo aver definito il riconoscimento regionale come un «ulteriore stimolo per far rinascere il grande carnevale di Busseto» ha anche ammesso che «Non sarà affatto facile dopo alcuni anni di stop, ma è nostro dovere fare il possibile e creare le giuste sinergie per provarci».

Sull'argomento è intervenuto quindi Nicolas Brigati, consigliere di opposizione della lista «Bene Comune». «Ho appreso dai quotidiani – ha esordito Brigati - che la Regione Emilia Romagna ha inserito tra le manifestazioni storiche e destinatarie di sostegno economico il Gran Carnevale di Busseto. Una richiesta – ha ricordato - che avevamo avanzato anche come Giunta Contini più volte. In questi anni ho seguito molto da vicino le associazioni del territorio e la questione relativa al Carnevale di Busseto. Il Carnevale – ha rimarcato - non è cessato in seguito a problemi economici, come Amministrazione ci eravamo offerti anche di dare una mano da questo punto di vista, bensì è cessato perché non vi erano più i volontari che materialmente realizzavano i carri. È un punto fondamentale. Avevamo avviato, e mi auguro che possa proseguire, una collaborazione con il Carnevale di Pietrasanta proprio perché potessero aiutarci nella costruzione dei carri, laddove la forza di Busseto non riusciva ad arrivare. Una collaborazione che, ci tengo a precisarlo, sarebbe partita se non ci fossimo trovati in mezzo ad una pandemia mondiale e che, per forza di cose, è slittata. Il 2022 sarà il primo anno utile per riportare il Carnevale a Busseto: auspico che la nuova Amministrazione riesca nell'intento per il bene del turismo del paese, tenendo conto quali erano i problemi alla base e anche le soluzioni già avviate per risolverli».

Paolo Panni