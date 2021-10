Rissa davanti alla stazione, identificato un fidentino coinvolto

Prosegue il lavoro di inchiesta dopo l'aggressione subita da un ispettore superiore di Polizia locale del Comune di Fidenza nel piazzale della stazione ferroviaria nella serata di sabato.

Un fidentino arcinoto alle cronache giudiziarie è stato identificato dalla Polizia locale e l'appello del sindaco Andrea Massari trova un primo riscontro, visto che si terrà nei prossimi giorni un incontro del Comitato ordine pubblico e sicurezza. Primo punto in agenda: la sicurezza nelle stazioni ferroviarie.

«Ringrazio il prefetto Garufi e tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine – ha sottolineato il sindaco Andrea Massari - che fanno parte del Comitato per aver programmato immediatamente questo importante strumento operativo e di confronto. Un segno di attenzione che viene incontro alle richieste di Fidenza e degli altri comuni che sono sede di un transito ferroviario importante».

Sul fronte indagini, ha tracciato il punto della situazione il comandante della Polizia locale fidentina, Stefano Ante. «Proprio grazie all'ispettore aggredito, è stato identificato un fidentino già molto noto alle cronache giudiziarie. Cosa che segnalo non una ma due volte a chi ha preso parte ai tafferugli, perché possa alleggerire la sua posizione, collaborando alle indagini e venendosi a costituire. Intanto, il primo materiale di polizia giudiziaria redatto dal nostro personale è stato trasmesso alla Procura della Repubblica. Vorrei anche rassicurare circa lo stato di salute dell'ispettore coinvolto dall'aggressione: non desta preoccupazioni particolari, eseguiti tutti gli accertamenti clinici del caso. E rincuora sapere che fra poco lo riavremo in servizio».

Nel ribadire il lavoro congiunto effettuato con i carabinieri della Compagnia di Fidenza, Ante ha richiamato l'assoluta centralità del presidio all'interno degli scali ferroviari. «Investire in maggiori controlli sulle stazioni importanti è un elemento essenziale, anche per evitare che i Comuni con i loro agenti e le stazioni dei carabinieri siano lasciati soli a gestire questo fenomeno inseguendo e non stando, invece, un passo avanti».

