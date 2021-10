Secondo ciclo di cure termali «a casa»: gli albergatori dicono «no»

Non sono piaciute agli albergatori tabianesi le esternazioni del consigliere delegato di Terme Tst, Alberto Anceschi, in relazione al secondo ciclo di cure termali di Tabiano da effettuarsi anche al proprio domicilio.

«Sul fatto che le cure inalatorie, effettuate con l'acqua di Tabiano, in particolare con l'acqua della sorgente Pergoli, quella utilizzata in bottiglia e commercializzata, possano essere un giovamento come seconda cura, in particolari patologie, è una cosa un po' vecchia come il tempo – afferma al riguardo il presidente dell'associazione albergatori Asat, Ruggero Sartori –. Da anni come albergatori di Tabiano cerchiamo di sottolineare il fatto che il secondo ciclo di cure sia inteso come cura di mantenimento. Non sostituendo, però, il ciclo fatto al Respighi, con l'acqua dei pozzi Arvè, che è il nostro vero petrolio sanitario di Tabiano».

Un tema che è sempre stato una spina nel fianco degli albergatori in quanto la commercializzazione dell'acqua è stata intesa, sin da subito, non soltanto come una perdita di curandi in Tabiano, ma un venir meno della serietà del termalismo tabianese. Secondo gli albergatori della frazione salsese, poi, leggere che il secondo ciclo di cure termali possa essere effettuato anche al proprio domicilio non è una novità. «Leggere però che ci sono anche centri inalatori di eccellenza che possano effettuare la terapia inalatoria, a mio avviso, significa “andate pure lì, tanto è la stessa cosa” – continua Sartori – In realtà non è la stessa cosa: un conto è effettuarla al Respighi, un altro è utilizzare l'acqua in bottiglia. E non sono io a dirlo, ma tabelle, ricerche e studi effettuati negli anni passati, ricerche condotte da un pool di medici appassionati e preparati all'interno del lo stabilimento Respighi. Quindi mi domando: per tutti noi albergatori, commercianti ed operatori economici di Tabiano che futuro si presenta?».

M.L.