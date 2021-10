Fuga di gas: famiglia all'ospedale

Noceto Fuga di gas in un appartamento a Noceto. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. E un'intera famiglia è finita all'ospedale di Fidenza.

L'allarme è scattato lunedì sera, intorno alle 23.30.

A dare l'allarme una donna, residente in un appartamento in via della Maestà. La signora si era preoccupata e aveva chiamato il 118 perché, mentre si trovava in casa con i due figli piccoli, di cui uno di pochi mesi, aveva avuto una specie di mancamento.

Non appena arrivati, i medici e gli infermieri hanno subito avvertito un fastidioso e pericoloso odore di gas. E hanno quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per mettere in sicurezza la zona.

Con la collaborazione delle pattuglie dei militari e della squadra degli uomini del 115, la famiglia è stata evacuata e trasportata in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale di Fidenza.

Fortunatamente nessuno della famiglia ha avuto conseguenze gravi.

Nel frattempo in via Maestà sono intervenuti anche i tecnici del gas che, insieme ai vigili del fuoco, hanno accertato un malfunzionamento nell'impianto di riscaldamento della casa, dovuto alle perdite nelle tubazioni del gas.

I tecnici hanno prima chiuso i rubinetti del gas e poi hanno rimesso l'impianto in sicurezza.

R.Z.