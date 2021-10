I carabinieri trovano il ladro nell'armadio

I carabinieri lo hanno pizzicato con le mani non nel sacco, ma nell’armadio. L’uomo, un trentaseienne residente nel piacentino, con problemi di tossicodipendenza, è arrivato in città, probabilmente con l’intenzione di raggranellare qualche euro o qualche monile prezioso. Aggirandosi per le strade cittadine, alla ricerca di qualche finestra o porta lasciate aperte, alla fine ha trovato una finestra spalancata a piano terra, di un appartamento, di via Micheli, in pieno centro storico.

Ma l’uomo, che è riuscito a raggiungere la finestra con un balzo, non aveva fatto i conti con i padroni di casa che si trovavano all’interno dell’abitazione.

Infatti hanno sentito dei rumori che provenivano da una camera e si sono insospettiti.

Quando hanno capito che uno sconosciuto si trovava nella loro abitazione, non hanno perso tempo e senza farsi vedere, hanno allertato la centrale del 112.

La pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile ha raggiunto la casa all’indirizzo segnalato e con grande stupore ha trovato il trentaseienne, che ancora stava frugando dentro a un armadio. I padroni di casa, impietriti dalla paura, in attesa del tempestivo arrivo dei carabinieri, nel frattempo, non si erano mossi, mentre erano in un’altra stanza.

I militari hanno fermato e trasferito l’uomo nella caserma di via Trento, dove è stato identificato e fotosegnalato.

Il trentaseienne, residente in un località dell’Appennino piacentino, è stato denunciato.

I carabinieri continuano senza sosta i controlli sia nei quartieri del centro storico della città che in quelli periferici, al fine di contrastare i furti nelle abitazioni.

Come sempre i militari fanno appello ai cittadini affinché non lascino aperte finestre, balconi e porte. Un altro consiglio è quello di lasciare accese televisione e radio, quando si lasciano incustodite le abitazioni, anche per poco tempo, per dare l’impressione che in casa ci sia qualcuno. Inoltre è fondamentale segnalare immediatamente al 112 la presenza di auto sospette o di individui che si aggirano con fare strano nelle vicinanze di palazzi.

r.c.