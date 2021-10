Il massaggio? Diventa hard: professionista condannato

Quel dolore alle spalle la tormentava da qualche settimana. A 25 anni, forse sarebbe bastato solo un po' di riposo, ma la madre aveva pensato a un dono che almeno avrebbe potuto regalarle una parentesi di relax. Un massaggio curativo e rilassante, al tempo stesso: le aveva fatto avere un buono per un trattamento da un professionista che si propone anche online. E poco dopo Maria (la chiameremo così) aveva chiamato il massaggiatore per fissare un appuntamento. A domicilio (del professionista), perché era lì, nel suo appartamento a sud della città, che l'uomo riceveva. Maria gli aveva subito parlato del suo problema nella zona cervicale, ma lui l'avrebbe fatta spogliare quasi completamente. E poi le sue mani sarebbero finite nelle parti intime della ragazza.

Era raggelata, Maria: così impaurita e confusa che aveva reagito timidamente mostrando fastidio, eppure non se ne era andata, ha sottolineato più volte la difesa dell'uomo durante il processo. Ma quella violenza, secondo il giudice, c'è stata, e il massaggiatore - 47 anni, residente a Parma - è stato condannato a 1 anno e 2 mesi, con lo sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Ritenuto il fatto di minore gravità, all'uomo è stata concessa la sospensione della pena, oltre alla non menzione sul certificato penale a richiesta dei privati.

Maria non si è costituita parte civile. Non ha chiesto soldi. Ma ha deciso di denunciare. Aveva rimuginato per più di un mese, combattuta tra il desiderio di dimenticare e il dovere di farsi avanti, poi aveva vinto ogni resistenza. Aveva accantonato i timori, superato il senso di vergogna, e si era presentata dai carabinieri raccontando la trama di quel 28 marzo 2019 nell'appartamento del massaggiatore.

Lui che la accoglie e la fa sdraiare su un lettino: Maria è seminuda, perché quella sarebbe stata l'indicazione del professionista. E sebbene lei gli abbia detto di quel dolore alle spalle, lui comincia a far scivolare le mani in altre parti del corpo. «Dappertutto, tranne che in quella zona», dirà poi Maria ai carabinieri. Fino ad arrivare nelle parti intime, dove avrebbe indugiato.

La prima parte del massaggio. Perché poi l'avrebbe fatta girare baciandola nella zona del seno. E lei? Lei avrebbe tentato di proteggersi con le braccia. Poi, mentre sta per uscire dall'appartamento, quelle parole dal sapore beffardo: «Mi ha chiesto scusa più volte», ha raccontato Maria ai carabinieri.

Georgia Azzali