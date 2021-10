In quarantena ma fuori casa: scattano due condanne

Ve ne andate in giro mentre siete in isolamento o in quarantena? Potreste infettare qualcuno, e ciò dovrebbe bastare per convincervi a farvi rimanere tappati in casa fino al via libera dell'azienda sanitaria. Ma c'è un altro rischio, tutt'altro che remoto (e che forse a molti sfugge): finire davanti al giudice penale. Perché la violazione delle norme sull'emergenza Covid è una contravvenzione, ossia un reato minore ma che prevede pur sempre una pena, se accertato. Ne sanno qualcosa i due parmigiani accusati di non aver rispettato quanto previsto dal decreto legge del 16 maggio 2020, poi convertito in legge due mesi dopo: ieri, il primo - 38 anni - è stato condannato a 3 mesi, 10 giorni d'arresto e 600 euro di ammenda; il secondo - un giovane di 21 anni - a 2 mesi e 400 euro d'ammenda. Certo, tutti e due potranno beneficiare della sospensione della pena e della non menzione sul certificato penale. La condanna, però, se dovesse diventare definitiva, è comunque un precedente (penale) e costringerà inoltre entrambi a sborsare qualche centinaia di euro.

Ma veniamo alle storie. Poco ligio alle norme, il 38enne, oltre che poco accorto o forse semplicemente «sfortunato», perché tra i condomini del suo palazzo c'è anche un poliziotto. Ed è proprio l'uomo in divisa, lo scorso marzo, a raccogliere le segnalazioni degli altri residenti: «In quella famiglia c'è qualcuno che è positivo al Covid, ma lui esce di casa con i bambini », gli dicono più volte i vicini. Il «lui» in questione è il padre-marito. C'è chi racconta di quell'uomo che se ne va in giro negli spazi condominiali, chi lo vede andarsene in bici con i figli o al parco giochi non lontano da casa, sempre con i bambini. E quelle «soffiate» portano ovviamente il poliziotto a fare le prime verifiche. Lui stesso lo nota per quattro volte, insieme ai figli, davanti ai garage del condominio. E il giorno successivo lo incrocia, sempre con i due bambini, nell'area di fronte alle cantine del condominio. Il poliziotto si fa avanti mostrando il tesserino e poi gli chiede se deve rispettare qualche misura dovuta al Covid, ma il 38enne risponde serafico: «Fino ad ora sono negativo, quindi posso uscire di casa».

Chissà, forse era veramente quella la sua convinzione. Peccato, però, che essendo la moglie positiva al virus, lui - anche se in quel momento era negativo - doveva restarsene in casa, come disposto dall'Ausl. E quelle cinque uscite nell'area comune condominiale, viste e denunciate dal poliziotto, gli sono costate la condanna.

Certo, tra isolamento e quarantena c'è differenza dal punto di vista medico: la prima misura riguarda chi è infetto e deve essere separato dalle persone sane; la seconda si applica a chi ha avuto un contatto stretto con persone positive e prevede la restrizione dei movimenti per tenere sotto controllo la comparsa di eventuali sintomi ed evitare nuovi possibili contagi. Sul piano penale, però, chi viola una delle due misure finisce comunque nei guai. Il 21enne finito sotto processo ieri (e condannato) sapeva di essere positivo, ma lo scorso marzo, dopo aver passato diversi giorni in casa, ha pensato di andarsi a fare un giro a poca distanza dall'abitazione. E' lui stesso che, vedendo una pattuglia di carabinieri, si avvicina e alza bandiera bianca: «Faccio qualcosa di grave? Ormai mi mancano pochi giorni alla fine dell'isolamento». Ha provato anche ieri, davanti al giudice, a giustificarsi e scusarsi: «Nel 2009 ho subito un intervento al cuore, e in quei giorni di marzo avevo una grande ansia: ne avevo parlato anche con il mio medico curante. So di aver sbagliato, ma avevo bisogno di prendere aria. E davvero non sapevo di commettere un reato».

Era anche uscito coprendosi il volto con due mascherine e indossando un paio di guanti. Così ha detto. Ma le protezioni non «proteggono» dai reati.

Georgia Azzali