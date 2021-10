Industria: fatturato e ordini continuano a crescere

Aumentano la produzione, il fatturato in Italia e all'estero, e gli ordinativi. Per il Parmense, il secondo semestre offre un consuntivo positivo. E per quanto riguarda le previsioni sul terzo, le imprese mostrano un cauto ottimismo: solo 11 su cento temono un peggioramento della situazione.

È quanto emerge dall'analisi dell'ufficio Informazione economica della Camera di commercio, sulla base dei risultati dell'indagine congiunturale del sistema camerale. Nel secondo trimestre di quest'anno si è registrato un aumento della produzione industriale dell'11,5% (regionale +20,1%), rispetto al medesimo periodo del 2020, di pari passo con un rialzo del fatturato a +12,7% (regionale +23,1%) e fatturato estero +13,9% (regionale +23%). Rialzo anche del 9,8% per gli ordini (+14,1% quelli esteri). Sono 13,3 le settimane medie di produzione, contro un dato regionale di 11,9.

Valori in crescita, ma inferiori rispetto alla media regionale e ai valori delle altre province dell'Emilia-Romagna.

Il fatturato del secondo trimestre dell'industria in senso stretto continua a salire e, in ordine decrescente, la variazione registrata per settore è stata: +32,6% per prodotti di minerali non metalliferi quali vetro - ceramica e prodotti edilizi (34,7% fatturato estero), +18,6% legno e mobile (+1% fatturato estero), +16,6% metallurgia e prodotti di metallo (+19,2% fatturato estero), +15,8% altre industrie manifatturiere (+19% fatturato estero), +11,5% meccaniche-elettriche e mezzi di trasporto (+7,4% fatturato estero), +8,8% alimentari e bevande (+13,7% fatturato estero), +4,1% tessile-abbigliamento-pelle e calzature (+17,3% fatturato estero).

Con l'aumento della produzione generalizzata in tutti i settori dell'economia parmense, il maggior beneficio in termini di crescita percentuale di fatturato si è registrato nelle imprese piccole (10-49 dipendenti) con +15,7% e +15,1 sull'estero, +12,1% di produzione, ordinativi a +9,4% e +16,2% quelli sull'estero. Seguono le imprese medie (50-499 dipendenti) che registrano fatturato a +11,3% (+13,2% sull'estero), +12,3% di produzione, ordinativi a +10,2% e +13,7% sull'estero. Infine le imprese minori (1-9 dipendenti) con fatturato a +10,5% e +14,5% sull'estero, +7,7% di produzione, ordinativi a +9,6% e +8,1% sull'estero.

Quanto alle previsioni di fatturato nel terzo trimestre (luglio-settembre) c'è cauto ottimismo: il 37% delle imprese intervistate è convinto vi sia uno sviluppo positivo, il 52% è per la stabilità e l'11% per un peggioramento. Cauto ottimismo anche sulle previsioni sugli ordinativi nazionali ed esteri: il 37% delle imprese è per un aumento dei valori, il 53% per la stabilità e il 10% per un peggioramento. Un ottimismo più marcato si registra sulle previsioni di ordinativi esteri: il 56% degli intervistati è propenso per un aumento dei valori; il 36% per una stabilità e l'8% per un peggioramento.

r.eco.