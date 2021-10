Maxi rissa in stazione: individuate altre 5 persone

Oltre a un giovane fidentino arcinoto alle cronache giudiziarie, identificato dalla Polizia locale, nell'ambito delle indagini sulla rissa scoppiata sabato sera nella zona della stazione ferroviaria, dove è rimasto anche ferito un agente della Polizia locale, i carabinieri avrebbero fermato altre cinque persone, che da indiscrezioni, risulterebbero coinvolte nell'episodio. Bocche cucite e massimo riserbo da parte dei militari, anche se nelle prossime ore potrebbero esserci importanti risvolti.

Proseguono le indagini

Intanto prosegue incessante il lavoro di inchiesta dopo l'aggressione subita dall'ispettore superiore di Polizia locale del Comune di Fidenza nel piazzale della stazione ferroviaria nella serata di sabato scorso. Ci si trova in presenza di bande che, utilizzando il treno, si spostano rapidamente da una città all'altra. Sul fronte indagini, il comandante della Polizia locale fidentina, Stefano Ante, ha spiegato che proprio grazie all'ispettore aggredito, è stato identificato un fidentino già molto noto alle cronache giudiziarie. E il comandante ha invitato chi ha partecipato ai tafferugli, affinché possano alleggerire la propria posizione, a collaborare alle indagini e a costituirsi. Intanto, il primo materiale di Polizia giudiziaria redatto dal personale della Polizia locale è stato trasmesso alla Procura della Repubblica. Il comandante Ante ha pure ricordato che la Polizia locale sta lavorando in modo integrato con i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile in forza alla Compagnia di Fidenza, che ha ringraziato per la consuete professionalità e capacità, condividendo passo passo tutti gli sviluppi e i materiali in loro possesso. Intanto migliorano le condizioni dell'agente aggredito, colpito al volto, nella zona oculare, da una fioriera. In tanti, in città, lo hanno fermato, facendogli gli auguri di pronta guarigione. Qualcuno gli ha anche detto: «Certo ispettore che ha rischiato la vita». E lui, per tutta risposta, sicuro di sé, ha replicato: «Sono al servizio della collettività, ho fatto solo il mio dovere. Cosa dovevo fare: voltarmi dall'altra parte?».

La maxi rissa di sabato

L'ispettore della Polizia locale, sabato sera, verso le 20.30, mentre era in servizio con una collega, si è fermato nella zona della stazione, a soccorrere un uomo che stava male, quando sono sbucate più di venti persone, appartenenti a due diverse fazioni. E' quasi certo che alcuni fossero arrivati col treno. I due gruppi hanno iniziato ad affrontarsi e da lì è scoppiato il finimondo. I due agenti sono intervenuti, mentre volavano fioriere, bottiglie, cassette, cinghiate. E l'ispettore è rimasto colpito al volto da una fioriera col suo contenuto. Due contro venti: ma gli agenti sono riusciti a disperdere i due gruppi.

L' appello del sindaco Massari

L'appello del sindaco Andrea Massari ha trovato subito un primo riscontro, visto che si terrà nei prossimi giorni un incontro del Comitato ordine pubblico e sicurezza. Primo punto in agenda: la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. «Un segno di attenzione che viene incontro alle richieste di Fidenza e degli altri Comuni che sono sede di un transito ferroviario importante» ha sottolineato Massari. Il sindaco sin da subito aveva parlato di «un episodio molto grave , non solo perché un agente è rimasto coinvolto, ma anche perché la dinamica dell'accaduto e i numeri delle persone coinvolte nella rissa indicano che siamo in presenza di bande che, utilizzando il treno, si spostano rapidamente da una città all'altra. Sabato è toccato a Fidenza, altre volte è toccato a città in cui ci sono scali ferroviari di una certa importanza e con molti collegamenti che permettono rapide vie di fuga. Gli agenti di tutte le forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario che spesso va oltre i normali orari di servizio e del quale dobbiamo sempre essere grati, ma ora credo che sia necessario ragionare di un upgrade insieme al tavolo provinciale che si occupa di ordine pubblico e sicurezza. Con l'obiettivo di avere più personale a bordo dei treni e negli scali importanti durante le ore sensibili che vanno dal tardo pomeriggio alla serata. Se le ferrovie diventano una scorciatoia comoda per chi vuole delinquere, occorre lavorare tutti insieme, evitando che siano i singoli Comuni a dover gestire il problema con le sole forze della Polizia locale».

r.c.