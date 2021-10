Prende la patente a 87 anni

Traversetolo Se gli sottolinei l’eccezionalità di questo inusuale traguardo scoppia a ridere e risponde che di eccezionale c’è davvero poco. Perché chi ha vissuto un’intera vita affrontando sfide e difficoltà, prendere nuovamente la patente a 87 anni è stata solo l’ultima prova.

Antonio Nofroni, imprenditore classe 1934, dalla scorsa settimana ha la patente italiana. Si è seduto nei banchi dell’autoscuola di Marco Corradi a Traversetolo, attorniato da quei giovani che devono ancora scoprire la vita, superando brillantemente il test teorico, tra i complimenti dei compagni di corso, e infine l’esame di guida. «Ero quello che faceva più domande e ho dato vita a qualche discussione – racconta -. Le cose vanno comprese non imparate a memoria». «È stato esempio per i giovani, nella sua capacità e voglia di mettersi in gioco» spiega Corradi, istruttore che lo ha seguito in questa nuova sfida. Di patenti Nofroni ne ha collezionate tante e parlano tutte lingue diverse e vanta anche la Croce di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’87enne ha girato il mondo, ha vissuto in Africa e in Sudamerica, visto la storia, quella con la «S» maiuscola, scorrere davanti ai suoi occhi. Una vita difficile da riassumere che Nofroni ha racchiuso in un libro che attende la pubblicazione, nelle cui pagine racconta le sue vicende personali che si intrecciano con quelle dei paesi nei quali è vissuto.

Nativo di Milano nel 1940 si è trasferito in Eritrea, ad Asmara, nel periodo in cui si stanno spegnendo le ambizioni coloniali italiane. Il padre era autista al seguito del trasporto nazionale e lui cresce e completa gli studi in questo paese, diventando geometra. Dopo alcuni anni si sposta in Etiopia e nel frattempo forma una famiglia. Gira l’Africa per la sua professione, osserva, con grande acume capisce le potenzialità che lo circondano, guarda alle opportunità da cogliere, dall’edilizia ai trasporti, fino alla falegnameria. È sempre pronto a non abbattersi di fronte ad un fallimento, si reinventa e riparte con una nuova attività, coltiva rapporti, tra cui quella con l’imperatore etiope Hailé Selassié. Quando la situazione politica diventa calda, con la rivoluzione che mette in pericolo la permanenza nel paese, aiuta diversi italiani a lasciare l’Etiopia e anche la sua famiglia fa ritorno in Italia. Lui resta e si trasferisce a Gibuti dove apre un’attività di rappresentante di diverse marche di autovetture. L’ambizione è quella di creare un compound per il turismo, ma le restrizioni nel paese non lo consentono. Nel 1984 cambia continente e si stabilisce in Ecuador. «Ho iniziato con una fattoria con l’allevamento delle rane, un prodotto molto ricercato, ma poi le rubavano e allora ho abbandonato l’attività. Vista la diffusa coltivazione di banane, ho pensato di utilizzare l’albero per la produzione di carta, ma la percentuale di cellulosa presente era poca. Allora ho colto l’opportunità di aprire un’attività per l’allevamento di gamberi».

Nel 2012 il ritorno in Italia, prima a Chiusi poi a Vignale, nella casa costruita dai suoceri. Un figlio rimane in Sudamerica, un altro è a Parigi, uno lavora a Pordenone. Lo scorso anno viene a mancare sua moglie, che ha a lungo curato. Cambiata la residenza la sua patente estera non era più valida. Da qui l’idea di prendere quella italiana. Dopo una vita intensa, oggi si prende cura della casa, del giardino, ma lo spirito da cittadino del mondo non si è sopito. «Sono sempre stato in mezzo alle rivoluzioni – conclude -; avrei potuto prendere altre cittadinanze, ma non ho mai voluto, perché ero italiano. Ma oggi nemmeno in Italia mi sento a casa».

Maria Chiara Pezzani