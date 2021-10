Vecchioni «Con le parole mi diverto, anche in tivù»

Ha sottoscritto un patto con le parole Roberto Vecchioni che venerdì sarà al Teatro Magnani di Fidenza, ospite di «Mangiamusica»: «Fin da quando ero bambino, il mondo è parole; le vedo come filamenti nell'aria, le colgo al volo», dice con la voce impastata di poesia.

È per questo che le sue canzoni nascono prima nella testa che sulla carta: «Nascono da un lampo, da un incidente con il tempo. Comincia con un buchetto che poi si allarga, diventa un concetto, un'idea, uno scenario e poi una canzone. Non c'è bisogno di scrivere, è già tutto nella mente».

Quando era piccolo, è stato amore prima con le parole o con la musica?

«Le parole erano musicali, lo racconto anche nel mio libro “Canzoni” uscito pochi giorni fa per Bompiani: non capivo ciò che diceva mia madre, ma sentivo il ritmo, l'intonazione e comprendevo se era arrabbiata o felice».

Lei è nato a Milano dove mamma e papà erano arrivati da Napoli: come hanno reagito di fronte a questo figlio così “musicale”?

«Erano altri tempi, non c'era ancora stato il '68 per dire. Però mi hanno lasciato tutta la libertà possibile, consentendo che mi iscrivessi alla facoltà di Lettere, che a vent'anni andassi a suonare nelle cantine e nei cabaret. Tutto questo perché si fidavano di me».

Deve ringraziarli, hanno fatto la sua felicità.

«Sì, è vero, hanno fatto la mia felicità. Però a volte accade il contrario, cioè che si concede una libertà ai figli e questi vanno in giro a combinare pasticci... per cui è andata bene a me, ma anche a loro...».

Già... Parlando di giovani, a Fidenza presenterà «Lezioni di volo e di atterraggio» (Einaudi).

«È un libro particolare, è il resoconto di un anno particolare, il 1987, quando insegnavo al Liceo Beccaria di Milano. Tutti lunedì io e i miei studenti uscivamo, a piedi o in tram, e per quattro ore parlavamo di tutto... del mondo, del futuro o di temi precisi. Provavamo a riprendere la storia, a immaginare come sarebbe andata se alcuni eventi si fossero svolti in un'altra maniera. Parlavamo di chimica e di fisica, di Fabrizio De André, di Socrate e di Alda Merini. È un libro a cui sono molto affezionato, un gran viaggio di fantasia, un gran divertimento».

Dica la verità, si sta divertendo molto anche in trasmissione con Massimo Gramellini, su Rai3.

«Mi sto divertendo moltissimo. A volte i miei interventi sono provocazioni, ad esempio quando ho spiegato la liceità di dire “a me mi”... è stato molto molto difficile! (ride, ndr)».

E la teoria per cui Shakespeare sarebbe stato in realtà il prestanome di due italiani, i Florio padre e figlio. Che polverone! Da rivedere su RaiPlay...

«Gli anglofili si sono arrabbiati ma molte persone mi hanno ringraziato per aver riproposto questo tema. No, non sono convinto ma apprezzo la teoria: è un ragionevole dubbio, come si direbbe in giurisprudenza».

A titolo personale, la canzone più bella di Roberto Vecchioni è «Luci a San Siro». E per Vecchioni?

«Beh, “Luci a San Siro” è di tutti, non è di Milano... è il primo amore, è il pensiero se nella vita riuscirai a essere coerente o no. Io non ho una canzone preferita o forse le mie canzoni preferite sono quelle meno conosciute, le canzoni “sceniche”, in cui si mischiano i tempi, ce ne sono parecchie anche nel mio ultimo album “Infinito” che proporrò il 7 novembre agli Arcimboldi».

Mara Pedrabissi