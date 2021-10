Addio a Monici, il meccanico con la simpatia nel motore

Fin da bambino, nella testa, aveva le macchine e i motori: infatti, i suoi giochi preferiti erano proprio le automobiline che, a quei tempi, erano di latta o legno. Enrico Monici, noto e stimato titolare di una storica officina per auto, è deceduto a 73 anni, dopo una lunga malattia.

Figlio di Egidio, lattaio, che, a bordo del suo furgone, consegnava nelle case dei suoi clienti il latte trasportandolo nei bidoni di zinco e di Bice «rezdora», Enrico, giovanissimo, iniziò a indossare la tuta in via Venezia, quindi nell'officina dell'Aci, per poi passare alle dipendenze della concessionaria Alfa Romeo. Forgiato come provetto meccanico, decise di mettersi in proprio aprendo un'officina in via Barilli per poi allargarsi, negli anni '80, aprendo un nuovo centro assistenza auto in via Orlando che diede lavoro anche a numerosi giovani, per i quali, Enrico, non fu solo il titolare, ma il premuroso e generoso maestro.

Aperto, solare, sempre con la battuta pronta, disponibile con tutti, Monici, era un buongustaio amante della compagnia abituato, la sera alla chiusura dell'officina, ad aprire la porta della cantina per stappare una bottiglia e tagliare un salame, per un aperitivo con gli amici e i collaboratori. Il suo carattere così gioioso e gradevole era noto a tutti. Tanto che i fornitori, quando organizzavano una gita per i clienti, non mancavano mai di specificare nell'invito che avrebbe partecipato Monici: una garanzia di simpatia e di allegria.

Tifoso del Parma anche se il suo cuore batteva per il Milan, in gioventù sciatore, appassionato di barca (la teneva attraccata a Bocca di Magra) e innamorato del mare, Enrico, nonostante avesse avuto successo nel lavoro, non aveva perso un grammo dell'umiltà e dell'autenticità della giovinezza.

Fino a pochi anni fa, fedele alle tradizioni contadine di famiglia, aiutava un amico di Zibello nell'uccisione del «nimäl»; inoltre, era abilissimo nel «far su» salami e altri insaccati. Era molto attaccato al lavoro, alla propria città e alla famiglia: alla moglie Anna Maria, che per anni ha curato l'amministrazione dell'azienda, alla figlia Michela, al genero Pietro, alla sorella Emma e al cognato Emilio. Il funerale si svolgerà stamani alle 9,45 partendo dalla casa del commiato Sant'Ilario (via Zanardelli, 11) per la chiesa del Buon Pastore, indi per il cimitero di Marore.

Lorenzo Sartorio