Bonus tv, è boom di vendite. E nei negozi linee roventi

Nuovo digitale terrestre: quella di ieri è stata la giornata dello switch off, in inglese spegnimento. E anche a Parma, in questi ultimi giorni, si è registrato un boom di decoder e nuovi apparecchi televisivi venduti. Ma, allo stesso tempo, le linee telefoniche dei rivenditori si sono fatte roventi, dal momento che numerosissimi sono stati i clienti che, specialmente tra martedì e ieri, hanno chiamato per avere delucidazioni.

Annunciato da tempo (e, sempre a sentire alcuni commercianti, non nella maniera adeguata), quello partito ieri è stato il primo passo verso il nuovo digitale terrestre. Per alcuni canali tematici Rai e Mediaset è, infatti, partita la trasmissione nel nuovo standard Mpeg-4. Che, per ora, non riguarda i primi tre canali Rai e quelli più seguiti del Biscione (Rete4, Canale5 e Italia1) e neppure emittenti locali come 12Tv Parma.

Da ieri, però, chi ha un televisore «vecchio», cioè acquistato prima del 2018, potrà vedere i canali elencati nello specchietto a fianco, solo cambiando tv oppure acquistando un decoder.

Così, anche a Parma, già da qualche giorno si è scatenata la corsa all'acquisto con i rivenditori subissati anche dalle telefonate. «Nella sola giornata di ieri (martedì, ndr) - spiega Luca Bettati del negozio Fanfoni Home Solutions-Bang&Olufsen di via XXII Luglio 17 - abbiamo ricevuto più di cinquanta telefonate, molte di persone che chiedevano lumi su ciò che sarebbe accaduto». I modelli del negozio di via XXII Luglio rappresentano anche «un oggetto di arredamento. Non tutti vogliono cambiarlo e perciò in diversi scelgono il decoder».

Boom di richieste di tv di ultima generazione e decoder anche da Electroservice di Bocchi di via Volturno 3, storico negozio cittadino. Il tutto mentre i telefoni, come può testimoniare l'autore di questo articolo, squillano senza sosta. «Tante persone, specie gli anziani - racconta Luisa Bocchi -, ci hanno telefonato terrorizzate. “Ma è vero che da oggi non si vedrà più la televisione?”, la domanda ricorrente. Abbiamo spiegato loro che è così, al momento, solo per alcuni canali». Il boom dei televisori nuovi e dei decoder, viene confermato anche alla Comet di via Spezia 175. «È da tempo che c'è un aumento delle vendite - dichiara Domenica Valicenti - di tv e decoder. Grazie, soprattutto, al bonus».

Punta, invece, il dito contro la cattiva informazione Massimiliano Matildini, di Terenziani elettrodomestici di via Emilio Lepido 16. «In questi giorni - dice - siamo stati bombardati di telefonate. Ma noi siamo un negozio di una volta e perciò rispondiamo sempre e a tutti. Si sta, comunque, un po' rivivendo il passaggio al digitale terrestre di una decina di anni fa». Tra gli errori, secondo lui, anche il fatto che, «attraverso la rottamazione, verranno buttati via tantissimi apparecchi che potrebbero essere riutilizzati, magari come monitor».

Lo switch off iniziato ieri si è reso necessario per liberare la banda 700 Mhz, molto utilizzata in Italia, e far spazio alla rete 5G di telefonia. Per quanto riguarda il riassetto delle frequenze, inoltre, per l'Emilia-Romagna il passaggio è previsto tra il 3 gennaio e il 15 marzo prossimi. Restano in campo gli incentivi: chi ha un Isee sotto i ventimila euro potrà avere uno sconto di 30 euro per l'acquisto di un decoder o di una tv. Nessun limite di reddito, invece, in caso di rottamazione, che dà diritto a uno sconto del 20% fino a un massimo di 100 euro.

Michele Ceparano