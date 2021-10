Cade nella vasca e non riesce a rialzarsi: anziano «salvato»

Una notte da dimenticare per un anziano fidentino, 83 anni, residente nel centro urbano.

Per una fatalità, il pensionato è scivolato nella vasca da bagno del proprio appartamento, martedì sera, senza più riuscire a rimettersi in piedi da solo.

Così l'uomo è rimasto prigioniero della vasca da bagno per una notte intera e per tutta la mattinata e parte del primo pomeriggio, almeno fino a quando i vicini che abitano al piano superiore hanno udito le urla e le richieste di aiuto che giungevano dall'anziano intrappolato.

Nel frattempo hanno chiamato la centrale operativa del Comando della Polizia locale di Fidenza che ieri, alle 15, ha immediatamente inviato una pattuglia al domicilio dell'anziano, attivando i Vigili del fuoco del distaccamento di Fidenza e il 118 per l'invio di un'ambulanza.

Nell'arco di una manciata di minuti la porta dell'appartamento è stata aperta dai vigili del fuoco e l'anziano è stato soccorso dal personale sanitario, che l'ha condotto al Pronto soccorso dell'ospedale di Vaio per accertamenti. Fortunatamente, le condizioni generali dell'anziano non destano preoccupazioni. «Prima di tutto auguro al nostro concittadino, dopo le ore da incubo che ha trascorso, di riprendersi quanto prima, perché questo è ciò che conta: che tutto sia finito nel migliore dei modi. Poi, voglio unire a quello dei familiari anche il mio ringraziamento alla Polizia locale di Fidenza – ha commentato il vice sindaco Davide Malvisi –. Il corpo è sempre al servizio del cittadino, intervenendo rapidamente, con professionalità e in modo integrato con le altre forze dell'ordine».

r.c.