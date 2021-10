Cinquantenne geloso picchia la convivente e patteggia due anni

Traversetolo Se la prendeva con il cellulare, attraverso il quale, a suo dire, la convivente riceveva messaggi dagli amanti a tutte le ore. E se la prendeva con lei, accusandola di essergli stata più volte infedele. A entrambi, un 49enne residente a Traversetolo ha riservato lo stesso trattamento: il cellulare, strappato di mano alla compagna, è stato scagliato sul pavimento, finendo con il display in frantumi; anche lei, ricevuta una raffica di ceffoni in pieno volto, è rovinata sul pavimento. Da giugno a dicembre dello scorso anno è durato il calvario della donna, fino a quando lei non ha deciso di dire basta, denunciando i maltrattamenti.

Folle di gelosia, lui le aveva reso la vita impossibile, offendendola a ripetizione, convinto che lei avesse una serie di relazioni nascoste e parallele. Inutili le spiegazioni di lei. E inutili i tentativi di impedirgli di violare la sua privacy. Ogni volta che lui lo riteneva opportuno, e contro il volere di lei, prendeva lo smartphone della convivente per cercare tracce dei tradimenti di cui l'accusava. E se lei opponeva resistenza erano ceffoni, pugni, tirate di capelli, con la mano a tapparle la bocca per impedirle di urlare. Durante la prima aggressione, in luglio, la donna riportò una contusione al fianco sinistro. In dicembre le andò peggio: lui le procurò una frattura al dito medio della mano destra (con 20 giorni di prognosi).

Giudicato per rito abbreviato dal Gup, il 49enne ha patteggiato due anni di reclusione. La pena è stata sospesa, ma a una precisa condizione: l'uomo dovrà partecipare ad almeno sei mesi di corso in un ente o in un'associazione specializzati nella prevenzione delle violenze di genere e nel recupero di persone condannate per reati di questo tipo. La riparazione del display dello smartphone, ovviamente, è a carico dell'ex violento.

rob.lon.