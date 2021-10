Nuova Corte civica Tommasini: via a una nuova ristrutturazione

Prosegue il percorso di riqualificazione delle ex Terme Tommasini. Solo da pochi mesi è stato restituito alla città il corpo centrale del palazzo (ora denominato «Tommasini Corte civica») che l'amministrazione comunale ha già avviato un nuovo iter per proseguire il restauro di un'altra parte della struttura.

Il Comune, tramite delibera di Giunta, ha approvato la progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di riqualificazione del secondo piano del corpo centrale dell'ex istituto termale nell'ambito del progetto «Tommasini corte civica–spazi innovativi per una cultura del cibo, del turismo e del benessere» e che prevede un intervento di circa 200 mila euro, di cui 100 mila euro con fondi propri del Comune ed il restante 50% con finanziamento. Per questo il Comune ha deciso di aderire al bando 2021 della Fondazione Cariparma dedicato al restauro e risanamento conservativo di immobili tutelati aventi la caratteristica di bene culturale il cui fine è tutelare e valorizzare il patrimonio immobiliare storico ed artistico presente sul territorio, incentivandone la conoscenza, la fruizione e la riqualificazione.

Un nuovo passo avanti quindi per la riqualificazione dell'imponente palazzo che era chiuso dal 2007, destinato anche in parte ad ospitare la nuova sede dell'Istituto alberghiero Magnaghi. Inoltre l'amministrazione comunale sta portando avanti anche la nuova progettualità, in collaborazione con la Provincia, sull'ala della struttura che «guarda» il lato verso viale Matteotti, destinata ad ospitare le aule e i locali di servizio del Magnaghi. Come ricorderà infatti di recente sono terminati i lavori di restauro dei due saloni centrali e locali adiacenti, ora a disposizione di eventi cittadini e per la scuola mentre già dal 2018 nei locali sottostanti sono in funzione i laboratori e spazi didattici dell'alberghiero.

Inoltre è stata realizzata una nuova illuminazione valorizza i profili architettonici della facciata dell'ex compendio alberghiero termale, mentre è stato riqualificato anche il piazzale antistante con una rinnovata pavimentazione.

A.S.