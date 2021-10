Scontro auto-bici tra ottantenni, ciclista all'ospedale

Un ciclista fidentino 84enne versa in gravi condizioni, dopo essere venuto a collisione con un'auto. Si trova ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma, con prognosi riservata.

Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, ieri mattina, alle 9.30, l'anziano procedeva in sella alla sua bici, in via Gramizzi, quando all'altezza dell'Irish pub è venuto a collisione con una Wolkswagen Polo, condotta da un'80enne fidentino. Da una prima ricostruzione, l'auto transitava in direzione di Parma, quando, arrivata all'altezza dell'attraversamento pedonale, è entrata a collisione con la bicicletta che proveniva dalla sua sinistra. La bici era sulle strisce e il ciclista era in sella.

Nel violento impatto, l'anziano è stato sbalzato dalla bici, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse subito critiche. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118: il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato caricato sull'ambulanza e trasferito all'ospedale Maggiore.

E' stato ricoverato al Maggiore e le sue condizioni sono serie. Vista la gravità dei fatti è stato immediatamente informato il magistrato di turno ed è stato disposto dalla Polizia locale il sequestro dei mezzi per un esame tecnico successivo. La dinamica dell'incidente è al vaglio dell'ufficio infortunistica della Polizia locale.

r.c.