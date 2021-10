Tamponi fuori orario e senza prenotazioni in farmacia, quanti dubbi a Parma

All'apparenza tutti d'accordo. Contento il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, favorevole il ministero della Salute, in piena sintonia anche i rappresentanti nazionali della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Sul campo invece cresce il malumore per la richiesta avanzata alle regioni dallo stesso generale Figliuolo di agevolare le farmacie affinché «possano continuare a effettuare i tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio e nelle giornate di chiusura» e possano eseguire i test «anche nei casi in cui i soggetti non si siano prenotati». La Fofi, la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, plaude all'idea sottolineando come i farmacisti «sapranno sfruttare questa opportunità per rendere un servizio ancora più efficace ed efficiente»; gli associati di Parma e provincia di applaudire non ne hanno proprio nessuna voglia. Anzi, tutto il contrario.

«In Italia come sempre si accontenta chi urla più forte, chi alza la voce», commenta amareggiato Fabrizio Piazza, presidente provinciale dell'ordine dei farmacisti. Poi, più diplomaticamente, aggiunge come «in questo momento si possa solo dire che prendiamo atto della indicazione del commissario. Ne parleremo però nelle prossime ore in sede di consulta regionale e vedremo come muoverci. Non nascondo comunque che ci sia un po' di delusione». Piazza dice delusione, alcuni suoi colleghi preferiscono usare il termine «preoccupazione». Il timore infatti è che si possano ripetere episodi come quello di domenica sera alla farmacia Costa di via Emilia Est dove solo grazie all'intervento della polizia è stata placata la protesta di chi voleva un tampone senza prenotazione anche se si era già oltre l'orario di chiusura. Un episodio che, si scopre oggi, non è stato l'unico registrato in provincia di Parma. In un importante centro della bassa sono stati i carabinieri a dover raffreddare gli animi di chi, con fare minaccioso, pretendeva il test a tempo scaduto. Tutto si è risolto, anche in questo caso, senza che la situazione degenerasse ma, spiega un farmacista, «solo grazie alla nostra disponibilità. Ma ora con l'indicazione di Figliuolo si legittimano di fatto questo atteggiamenti». Gli fa eco un collega: «Io ho prenotazioni sino a metà dicembre e non ho nemmeno un posto libero, perché vogliamo premiare chi non si è organizzato come tutte queste persone? Se poi la decisione di introdurre il Green pass era un incentivo alla vaccinazione così non si fa esattamente il contrario?» C'è anche, pensando al caso della farmacia Costa, un problema di sicurezza. «Se io mi pongo come limite per tamponi straordinari le 23 e cinque minuti prima mi entrano dieci persone come posso, a quel punto, dire che non ho più posto? - si domanda un altro rappresentante della categoria - Dovremo lavorare sempre con una guardia giurata all'ingresso o chiamando il 113 ogni volta?»

È perplesso sulla decisione anche Alessandro Merli, presidente provinciale di Federfarma. «Prendiamo atto di questa nuova possibilità, ma ora attendiamo di capire come sarà attuabile davvero in Regione - commenta Merli - In questo modo però salta il sistema delle farmacie di turno che sino ad oggi ha garantito il servizio. Se si resta aperti sempre per fare i tamponi allora ci devono dire se possiamo allo stesso tempo vendere pure i farmaci». Poi il suo affondo: «Forse il generale Figluolo non ha ben presente cosa fanno le farmacie dell'Emilia-Romagna dove già si prenota il 70% delle prestazioni Cup, si rilasciano le credenziali Spid o si stampano i Green pass. Forse pensava a quelle realtà italiane dove, oltre a distribuire farmaci, non si fa molto di più». E infine, ancora una volta, la considerazione che, in questo modo, «non si agevola certo la campagna vaccinale».

Al momento sono 87 le farmacie fra città e provincia che hanno aderito alla convezione regionale per i tamponi rapidi nasali, il metodo più rapido per ottenere il Green pass (anche se valido solo per 48 ore). «Con la proposta di Figliuolo dubito che se ne aggiungeranno altre - è l'ultimo commento raccolto da un altro farmacista - Anzi, ora qualcuno si tirerà pure indietro. Le piccole farmacie come possono fare orari impossibili o, peggio, arginare atteggiamenti scomposti di chi vuole il tampone a tutti i costi, magari alla sera tardi o alla mattina prima di andare al lavoro? E ovviamente senza prenotazione?»

Giuseppe Milano