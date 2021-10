Torna la truffa degli asfalti, ma a Bianconese non ci cascano

Fontevivo Torna nella bassa la «truffa degli asfalti», ma, questa volta, gli imbroglioni se ne sono dovuti andare a mani vuote e, grazie alla memoria della persona che avevano preso di mira per l'inganno, anche in tutta fretta.

L'allarme è scattato ieri mattina attorno alle 8,30 quando, in una ditta di Bianconese, si è presentato un uomo dall'accento straniero, forse inglese, proponendo la riasfaltatura del piazzale ad un prezzo competitivo. A quel punto all'interlocutore è balzato in mente che in zona, qualche anno fa, si era verificata una scena simile e i sedicenti operai avevano finito col truffare il malcapitato che si era lasciato convincere, spillandogli parecchi quattrini per un lavoro che si era rivelato poi tutto da rifare. E così, oltre a dire che la cosa non gli interessava, ha allertato i carabinieri e il sindaco Tommaso Fiazza che, proprio in quel momento, stava passando di lì diretto verso il municipio. Nel frattempo, però, il presunto truffatore se n'era già andato, probabilmente alla ricerca di altre vittime. Ma è bastato fare un giro nelle stradine della frazione per vedere posteggiata un'auto dalla targa inglese. Il giovane sindaco si è quindi avvicinato fingendosi interessato alla proposta e il truffatore, subodorando l'inganno, è risalito velocemente in auto ed è fuggito a tutta velocità imboccando la tangenziale verso l'autostrada. La potenza della vettura su cui si muoveva gli ha consentito di «seminare» gli inseguitori e di infilarsi in autostrada facendo perdere le tracce. Quella «dell'asfalto» è una truffa che si ripropone da diversi anni: sedicenti muratori avvicinano le vittime mentre queste ultime sono nel cortile di casa o nel piazzale di piccole aziende e propongono loro interventi modesti e a basso prezzo giustificandoli con il fatto di «avere asfalto che avanza da un lavoro terminato» (e, in questo caso, proprio pochi giorni fa si sono conclusi i lavori sul ponte di Maria Luigia). Lavori per cui, alla fine, viene richiesta una cifra spropositata ma, visto che solitamente la vittima aveva accettato di far svolgere l'intervento «in nero», per evitare di autodenunciarsi finisce col pagare.

Chiara De Carli