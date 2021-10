«C'è un ladro su un balcone». Ma era il proprietario di casa rimasto senza chiavi

Lo hanno visto alcuni residenti arrampicarsi su uno dei balconi di un condominio di via Livatino così, pensando ad un ladro, hanno chiamato i carabinieri che in pochi minuti sono arrivati sul posto, poiché la strada dista poche decine di metri dalla caserma, cogliendo letteralmente sul fatto l'uomo attaccato al balcone.

Quello che non potevano sapere i vicini di casa, tanto meno i militari intervenuti, è quello che si scoprirà di lì a poco, ovvero che l'uomo in questione altri non era se non, appunto, il proprietario di un appartamento che si era chiuso fuori di casa avendo dimenticato le chiavi. Il curioso episodio è avvenuto attorno alle 23 di mercoledì: alcuni residenti, vedendo l'uomo che cercava di salire sul balcone, pensando ad un ladro hanno allertato i carabinieri che in pochi minuti sono arrivati in via Livatino cogliendo in flagrante l'uomo.

Quest'ultimo, che si è anche procurato alcune ferite cercando di arrampicarsi sul balcone, una volta invitato a scendere «a terra» dai militari, ha spiegato di essere il proprietario dell'appartamento sul cui balcone cercava di arrampicarsi chiarendo così l'equivoco. I carabinieri invitano comunque i cittadini a segnalare sempre persone o situazioni sospette.

r.c.