«In America per amore del volley»

Vittorio Rotolo

A dispetto della giovanissima età, Lorenzo Bertozzi sa già cosa vuole.

Quando, dopo aver conseguito il diploma al Rondani, è arrivato il momento di scegliere quale percorso di studi universitari intraprendere, questo ragazzo parmigiano classe 2002 dalla faccia pulita ha preso in considerazione solo le opzioni che, insieme ad un corso di laurea in linea con le sue aspirazioni, gli dessero anche la possibilità di continuare a fare ciò che ama: giocare a pallavolo.

La scelta lo ha portato lontano, addirittura oltreoceano. Lorenzo, cresciuto nella Energy Volley Parma e reduce dall'esperienza in serie B (dove è stato fra i migliori in assoluto della sua squadra), ha ottenuto una borsa di studio per entrare a far parte della Csun-California State University Northridge, college che ha sede a Los Angeles.

Qui Bertozzi studia Business&Management, oltre ad avere un posto nel roster della squadra che punta a vincere il titolo universitario a stelle e strisce. «All'inizio mi sentivo spaesato - racconta il talentuoso schiacciatore -: per fortuna ho trovato uno staff tecnico, con il primo allenatore Jeff Campbell ed il suo secondo Theo Edwards, e compagni di squadra gentili e disponibili, che hanno agevolato il mio inserimento. Sono in America dalla fine di agosto ed anche con la lingua, adesso, le cose stanno migliorando: riesco a comprendere molto bene, anche quando ci si parla in campo. Devo solo curare un po' di più l'esposizione».

Cosa spinge un giovane della sua età a lasciare la città dove è nato, la famiglia, gli amici e prendere un aereo che lo porta dall'altra parte del mondo?

«Nel mio caso è stata proprio la voglia di vivere un'esperienza nuova e stimolante, conciliando sport e studio. Inizialmente avevo pensato di studiare Lingue all'Università di Parma. Ma poi ho realizzato che non poteva esserci compatibilità tra gli orari delle lezioni, il tempo da dedicare alla preparazione degli esami e gli impegni agonistici».

E allora, che cosa ha fatto?

«Sono entrato in contatto con un'associazione che supporta i giovani che vogliono intraprendere un percorso che leghi sport e istruzione, negli Stati Uniti. Ho raccolto in un video le mie azioni di gioco e questo filmato è stato inviato a diversi college. Di proposte interessanti ce n'erano diverse: quella della Csun di Los Angeles mi ha convinto».

Come trascorre le sue giornate?

«Tra lezioni ed allenamenti, le giornate sono sempre pienissime. E dire che il campionato non è nemmeno cominciato! Se ne parlerà a gennaio, mentre a novembre disputeremo le prime amichevoli».

Che gruppo ha trovato?

«Sono l'unico straniero della squadra, gli altri ragazzi sono quasi tutti californiani. L'ossatura è rimasta praticamente la stessa dell'anno scorso. Giochiamo nella Big West Conference, un campionato altamente competitivo».

Quali impressioni ha ricavato da questo primo mese e mezzo di vita in un college americano?

«Mi ha colpito la grande organizzazione e l'attenzione nei confronti dello sport, che qui è a tutti gli effetti parte integrante del percorso universitario. Gli impegni sono pianificati in modo che non vi siano sovrapposizioni tra aula e palestra. Gli impianti, poi, sono di prim'ordine».

Quanta nostalgia ha di casa?

«I ritmi sono così frenetici che non c'è il tempo per lasciarsi prendere dalla malinconia. La mia famiglia mi manca, certo. Però ci videochiamiamo ogni giorno».

Vivendo da solo, avrà almeno imparato a cucinare.

«In quello non sono molto bravo: per fortuna abbiamo i ticket da utilizzare in caffetteria, per tre pasti giornalieri. Fare il bucato, un altro bel problema. Ma mi sto abituando».

Facciamo un passo indietro. Come nasce la passione di Lorenzo per la pallavolo?

«Avevo 11 anni e giocavo a calcio. Un giorno mio padre, che conosceva il presidente della Energy Francesco Ughetti, decise di portarmi in Cittadella, dove la società organizza il camp estivo. La pallavolo mi ha stregato».

Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Energy. Con lei ha giocato anche il neo campione del mondo under 21 Francesco Comparoni.

«È vero: abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme, alla Energy. Francesco è un ragazzo che ha grandi qualità e lo sta dimostrando».

Eppure il ct azzurro dell'Under 21 Angiolino Frigoni pare che, nei mesi scorsi, avesse chiesto informazioni pure sul suo conto.

«So che ha parlato con Alberto Raho, il tecnico che mi ha cresciuto ed insegnato tantissimo. Ma poi mi sono trasferito in America, quindi…».

Forse avrebbe potuto far parte della spedizione mondiale.

«E chi può dirlo? In ogni caso, non ho rimpianti. Ho fatto la scelta che ritenevo più giusta per me. Vivo questo sogno americano con entusiasmo e il desiderio di migliorare. Ci sono anche altri giovani pallavolisti italiani in giro per gli Stati Uniti, tra cui qualche figlio d'arte. Le possibilità di farsi notare non mancano: il campionato, qui, è molto seguito dagli osservatori. Il livello è alto: la squadra del mio college, in Italia, potrebbe fare la sua bella figura in una serie A/3».

Come vede il suo futuro?

«Il primo obiettivo è ambizioso: vincere il titolo americano. Sarebbe bellissimo. Poi una volta ultimati gli studi, fra quattro anni, si vedrà. Tornare in Italia, magari per giocare un campionato importante, non mi dispiacerebbe affatto».