Croce azzurra, i falsi volontari che cercano offerte sono due: c'è anche una donna

Traversetolo A una settimana esatta dalla truffa del falso volontario, un uomo che fingeva di raccogliere fondi per aprire una nuova assistenza pubblica a Traversetolo e in Val d'Enza, torna l'allerta per un altro impostore calato nei panni del buon samaritano. L'allarme, scattato nel reggiano, è stato subito rilanciato dalla Croce Azzurra, sempre attenta e corretta nei confronti dei cittadini generosi che sostengono le realtà di volontariato.

Stavolta si tratta di una donna. Chi la descrive parla di una signora «sui 70 anni circa, che gira in bicicletta, con un vestito lungo e un cappello simile a quello dei pescatori di colore beige». L'ultimo avvistamento della truffatrice, segnalato dalla Croce Bianca di Sant'Ilario, è a Poviglio, nel cosiddetto «quartiere dei poeti». La donna, fingendosi una volontaria, sfruttando la sua aria innocua, si è aggirata per la Val d'Enza chiedendo soldi alle sue ignare vittime per uno scopo apparentemente nobile: acquistare una nuova ambulanza. Fin qui le è andato tutto liscio. È stato quando ha dovuto spiegare per chi stava operando queste riscossioni che la sua storiella ha iniziato a traballare. In un primo momento, la donna ha affermato di voler destinare il mezzo di soccorso alla Croce Azzurra di Poviglio. Poi, in un altro caso, ha cambiato versione tirando in ballo l'Assistenza pubblica di Castelnuovo sotto e Cadelbosco sopra. In un altro ancora ha nominato la Croce Bianca di Sant'Ilario. Ovviamente nessuna delle associazioni ha a che fare con la truffatrice 70enne. «Non date soldi - è l'appello lanciato dalla Croce Bianca di Sant'Ilario e condiviso dalla Croce Azzurra di Traversetolo -. La donna non è autorizzata da nessuna delle associazioni a raccogliere fondi. Avvisate invece la polizia locale o i carabinieri».

Riccardo Zinelli