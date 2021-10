Ernesto e Elena Bertolotti: «Garantiremo ai bimbi bisognosi l'occorrente per la scuola»

«Garantiremo ai bambini bisognosi tutto quello che serve per imparare a leggere e a scrivere». A parlare sono Ernesto e Elena Bertolotti, rispettivamente fondatore e presidente della ditta parmigiana Bertolotti srl.

In prossimità dell'inizio del nuovo anno scolastico, il market solidale Emporio aveva lanciato un appello ai parmigiani, per fare in modo che tutti gli studenti di elementari e medie potessero andare a scuola con il materiale scolastico necessario. Soltanto nell'ultimo anno infatti, i remigini bisognosi di aiuto sono aumentati del trenta per cento rispetto a quello precedente.

L'invito a donare non è rimasto inascoltato e tante famiglie hanno consegnato zaini, astucci, penne, matite, quaderni e tanto altro, per fare in modo che tutti gli scolari potessero partire con il necessario.

Un aiuto decisivo è però arrivato dalla dalla ditta Bertolotti. «Appena abbiamo visto l'appello lanciato da Emporio – affermano Ernesto ed Elena Bertolotti – ci siamo messi in contatto per offrire il nostro aiuto. Parlando assieme a Giacomo Vezzani (presidente di Emporio ndr) abbiamo deciso di garantire tutto il materiale scolastico necessario alle famiglie bisognose per questo anno scolastico. Ci sembrava ingiusto che alcuni bambini e ragazzi non avessero le stesse possibilità degli altri per poter imparare a leggere e a scrivere con dignità». «E' importante però che anche le altre famiglie facciano la propria parte – aggiungono –. Chi è più fortunato deve sapere che non tutti si trovano nelle sue condizioni di agio, bisogna scuotere le coscienze e fare in modo che tutti possano studiare con gli stessi mezzi».

Grazie alla disponibilità di Bertolotti ora all'Emporio solidale è stato allestito uno spazio ad hoc, presente tutto l'anno, dedicato al materiale scolastico, dal quale le famiglie bisognose possono attingere per garantire ai propri figli tutto quello di cui hanno bisogno per lo studio.

Giacomo Vezzani, presidente di Emporio, non nasconde la propria soddisfazione per questo importante risultato e ringrazia la ditta Bertolotti per la disponibilità e l'altruismo dimostrati. «Ringrazio di cuore Ernesto ed Elena Bertolotti, da sempre vicini ad Emporio – dichiara – Grazie al loro gesto di altruismo abbiamo potuto aprire un nuovo reparto del nostro market solidale, offrendo così la possibilità alle famiglie di poter disporre del materiale scolastico durante tutto l'anno. Ringrazio anche i tanti parmigiani che in queste settimane ci hanno portato zaini, astucci e tanto altro materiale scolastico che stiamo distribuendo a chi ha bisogno». I bisogni negli ultimi anni sono in costante aumento. «La situazione rimane complessa – conferma Vezzani –. Le conseguenze della pandemia si fanno sentire anche sul nostro territorio e questo, di riflesso, aumenta il bacino di famiglie in indigenza. Per molte realtà familiari la spesa scolastica è insostenibile e, ogni anno, centinaia di famiglie bussano alla nostra porta per chiedere aiuto».

Luca Molinari